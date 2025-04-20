Донаты, придающие крылья: как жители громады обеспечивают первоочередные потребности одной из бригад тактической авиации

Украинская боевая авиация уничтожает врага, нанося все более глубокие удары по российским тылам. Главный секрет жизнеспособности и эффективности нашей авиации – это мотивированные люди. Военные, научившиеся использовать авиационную технику на грани ее возможностей. И гражданские, собирающие средства на оборудование, необходимо для того, чтобы эти возможности расширять.

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Эта история о жителях общества, которое своими донатами обеспечивает первоочередные потребности одной из бригад тактической авиации. Из соображений безопасности мы не будем называть город, о котором идет речь.

Сбор на то, что нельзя называть

Все началось с разговоров командования бригады с местными волонтерами. Среди них были Тимур и Богдан. Тимур с 2022 года собирает средства на помощь войску и регулярно возит помощь на фронт. Богдан – блоггер, администратор популярного Telegram-канала. Комбриг объяснил им – для максимально эффективной боевой работы самолетов необходимо специфическое оборудование и детали для ремонта и обслуживания.

"Почти каждая наша семья связана с авиацией, потому что кто-то служит, работает или просто понимает, что без украинских самолетов в небе мы не сможем одолеть врага", – объясняет Тимур, взявший на себя координацию поиска оборудования и финансов на него.

Командование бригады и волонтеры начали искать, у кого можно законтрактовать необходимое имущество и заказать сервисное обслуживание. Они поняли, что специфическое оборудование (часть которого являются товарами военного назначения) должна закупать и передавать на баланс бригады специализированная организация. Так они объединили усилия с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым". Решили: необходимые средства будут собирать всем обществом.

Однако сбор мог осложнить то, что публично рассказывать обо всем перечне необходимого оборудования нельзя.

"Мы регулярно запускаем собрание, – говорит Богдан. – Собирали и на связь, и на транспорт, и элементы системы ПВО. Поэтому решили анонсировать новый сбор, записав обращение комбрига – боевого офицера, которого в городе все знают и уважают".

Новинный Telegram-канал Богдана имеет многотысячную аудиторию, поэтому видеообращение дало большой охват. Люди поняли, что речь идет о критически важном оборудовании для защитников украинского неба. И первая банка начала активно наполняться.

Волонтеры говорят – сбор воспринимают как способ объединить жителей региона вокруг армии. Богдан и Тимур привлекли не только команду Telegram-канала, но и своих знакомых, наиболее активных горожан.

"Мы создали собственный мерч, – говорит Тимур. – Школьники, студенты, фермеры – все участвуют. Особенно помогают аграрии, но часто молча, без публичности. Главное, что да, общими усилиями, мы можем закрывать большие проекты: покупать все от автомобилей до спецоборудования".

Дело на четыре миллиона

Чтобы закрыть потребность бригады тактической авиации в сетевом, ремонтном и другом оборудовании, потребовалось 4232260,87 гривен.

Тимур создал для сбора банка, а когда он наполнился – еще один. Были и те, кто не просто делал донат через онлайн-платеж, но лично встречался с активистами, чтобы внести свой вклад.

Тимур взял на себя взаимодействие с местным бизнесом – пообщался с двумя десятками фермерских хозяйств и агрофирм. Объяснял, каким образом этот проект повлияет на боеспособность авиации. У более половины этих фермеров родные и близкие служат в ВСУ. И почти все эти фермерские хозяйства последние три года помогают армии.

"Аграрии делали, пожалуй, самые большие взносы в дело, не афишируя этого", - вспоминает волонтер.

Полномасштабная фаза российско-украинской войны длится уже более трех лет, и люди донатят менее охотно, признается Назар, соорганизатор собрания. Поэтому он занимается поиском подарков – уникальных артефактов для поощрения донаторов:

"Мы придумываем разные способы мотивировать людей. Пишем владельцам популярных блогов и каналов, знакомым и незнакомцам".

Среди участников сбора разыгрываются разнообразные призы: мерч, патчи, плакаты с подписью командира бригады тактической авиации, брелки и другие памятные сувениры, связанные с боевыми самолетами. Обычно это не слишком ценные вещи, которые, однако, радуют нового владельца и дарят ощущение вовлеченности в поддержку войска, говорит Назар.

Но иногда случается полный эксклюзив, вспоминает активист:

"Однажды мне написал мужчина, и сказал, что имеет старые авиационные часы с боевого самолета Су-24М! И предложил разыграть его среди участников сбора. Это была настоящая историческая находка, очень поднявшая активность.

Как доначат на авиацию?

Самый большой донат – около 20 тысяч гривен. Самый маленький – 5 гривен. Средний – от 300 до 500.

Назар говорит – важно, что победители розыгрышей активно продолжают поддерживать сбор: выиграв поощрительный приз, бросают деньги еще раз. А потом еще.

"Они говорят: это меньше всего, что мы можем сделать для военных. И это мотивирует нас работать дальше! – признается активист.

Расширяется и география сбора: инициатива заинтересовала не только местных жителей, но и людей из других городов.

В какой-то момент проект поддержали и стали продвигать в своих соцсетях известные украинские военные летчики.

"Доверие побеждает уныние и усталость"

Богдан объясняет, что секрет успеха их собрания – это доверие к командиру бригады, к волонтерам и его каналу:

"Люди знают: если мы о чем-то говорим, значит, это нужно. Если наш канал пишет об угрозе "шахедов" или ракет, нужно скрываться. Если мы объявляем сбор, нужно его поддержать. Доверие побеждает уныние и усталость".

В настоящее время Фонд "Вернись живым" уже закупил оборудование для самолетов, сетей и командных пунктов. Оно следует от поставщиков к воинской части.

"Мы продолжаем помогать нашей авиации и нашему городу. Потому что, как говорится, мой город – моя крепость! Поэтому будем вкладываться и в связь, и в усиление противовоздушной обороны города и аэродрома", – анонсирует Тимур.

Очень часто информация о технических средствах, используемых авиацией, имеет ограниченный доступ. Однако жители города продолжают донатить на украинские крылья, даже не имея всех подробностей.

"Когда мы видим и слышим, как наши самолеты идут над городом на боевое задание – понимаем, что ремонт, связь и все остальное, на что мы донатили, дают результат", – признается Назар.

Бригада, упомянутая в этом материале, получает системную поддержку от фонда "Повернись живим". Все подробности можно увидеть в публичной отчетности Фонда.