'Дональд, Дональд!' Сеть взорвалась мемами из-за победы Трампа на выборах в США

Утром 6 ноября стали известны первые результаты выборов в США. Согласно им, республиканец Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, получил более 280 голосов, что превышает минимально необходимые 270 для победы над Камалой Гаррис.

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Избрание Трампа 47-м президентом США вызвало оживленную реакцию в мире, вызвав волну юмористических сообщений в интернете, креативно и со смехом подошли к этой новости и украинцы. Поэтому OBOZ.UA решил подготовить подборку самых смешных шуток из соцсетей.

Стиль политики Дональда Трампа, его громкие обещания, например завершить войну в Украине "за 24 часа", и другие скандалы стали плодородной почвой для мемов, где обсуждаются как личные черты Трампа, так и его политические решения.

Ранее сообщалось, что сценаристы культового американского сатирического мультсериала "Симпсоны" еще девять лет назад спрогнозировали победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Однако некоторые их "пророчеств" вроде восстановления Россией Советского Союза, к счастью, не оправдались. Что угадали и где "промазали" авторы "Симпсонов", пишет OBOZ.UA.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одерживает победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О своей победе уже объявил и сам кандидат. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.