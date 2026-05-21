УкраїнськаУКР
русскийРУС

Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,1 т.
Домашнее мороженое

Мороженое – самый лучший летний десерт, который можно готовить в домашних всего лишь из сливок. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад, ваниль, сгущенное молоко, печенье.

Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира с шоколадом, который готовится 10 минут.

Ингредиенты: 

  • 1 стакан сливок 33%
  • 1/2 стакана сгущенного молока (можно регулировать по вкусу)
  • арахис 
  • шоколад
  • готовые стаканчики, но можно и без

Способ приготовления: 

1. Взбейте до пиков сливки, добавьте сгущенное молоко. 

Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта

2. Перелейте с подходящую форму или в стаканчики, сверху можно добавить шоколад и орешки.

Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта

Отправьте в морозилку на 2 часа!

Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамороженоерецептпродуктымолочная продукция
Редакционная политика