Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта

Мороженое – самый лучший летний десерт, который можно готовить в домашних всего лишь из сливок. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад, ваниль, сгущенное молоко, печенье.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира с шоколадом, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

1 стакан сливок 33%

1/2 стакана сгущенного молока (можно регулировать по вкусу)

арахис

шоколад

готовые стаканчики, но можно и без

Способ приготовления:

1. Взбейте до пиков сливки, добавьте сгущенное молоко.

2. Перелейте с подходящую форму или в стаканчики, сверху можно добавить шоколад и орешки.

Отправьте в морозилку на 2 часа!

