Домашний пломбир из двух ингредиентов: делимся легким рецептом лучшего летнего десерта
Мороженое – самый лучший летний десерт, который можно готовить в домашних всего лишь из сливок. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад, ваниль, сгущенное молоко, печенье.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира с шоколадом, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 1 стакан сливок 33%
- 1/2 стакана сгущенного молока (можно регулировать по вкусу)
- арахис
- шоколад
- готовые стаканчики, но можно и без
Способ приготовления:
1. Взбейте до пиков сливки, добавьте сгущенное молоко.
2. Перелейте с подходящую форму или в стаканчики, сверху можно добавить шоколад и орешки.
Отправьте в морозилку на 2 часа!
