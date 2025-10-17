Документальный проект Фонда Рината Ахметова попал в шортлист премии The Drum Awards

Документальный проект "Дневники войны: голоса выживших и тех, кто нет", созданный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, вошел в шортлист престижной международной премии The Drum Awards сразу в трех категориях:

– Content: Education & E-Learning

– Content: Content for Good

– Content: Charity or Not for Profit & Government or Public Sector

Победителей объявят в конце ноября этого года.

Проект представлен в мультимедийном пространстве Музея "Голоса Мирных" на локации Музея истории города Киева. Его основой стали реальные дневники Екатерины Савенко и Владимира Величко из Мариуполя – свидетельства людей с разными судьбами, которые через личные записи передали трагедию войны из первых уст. Посетите выставку по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 7, Киев.

The Drum Awards – одна из самых известных международных наград в сфере коммуникаций и контента, отмечающая лучшие и значимые проекты. Внимание международного сообщества к проекту Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова подтверждает, что истории украинцев имеют мировое звучание и резонанс.

Музей "Голоса Мирных" является первоисточником правды о жизни гражданских во время войны. С 2014 года он собирает свидетельства тех, кто пострадал от войны России против Украины – сейчас коллекция насчитывает более 140 000 историй. Смотрите и читайте их по ссылке.