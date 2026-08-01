Дочь погибшего военнослужащего выиграла суд против Минобороны по поводу денежной помощи

Дочь погибшего военнослужащего из Винницкой области выиграла судебный процесс против Министерства обороны. Оборонное ведомство после подтверждения гибели военнослужащего, который более двух лет считался пропавшим без вести, попыталось оспорить ее право на выплату единовременной денежной помощи от государства.

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Решение Минобороны суд в конечном итоге признал противоправным и обязал министерство пересмотреть его. Подробности сообщает "Судебно-юридическая газета".

Что известно о деле

В суд на Минобороны подала иск дочь военнослужащего, погибшего 3 марта 2022 года во время эвакуации раненых в Волновахском районе Донецкой области. После российского обстрела он более двух лет считался пропавшим без вести. И только в июле 2024 года после проведения судебно-медицинской экспертизы гибель военнослужащего была подтверждена, компетентные учреждения оформили медицинское свидетельство о смерти мужчины, факт гибели также зарегистрировали органы ГРАГС.

На момент гибели военного его дочери было 19 лет.

В декабре 2024 года, через несколько месяцев после подтверждения смерти отца, она обратилась с заявлением о назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров № 168.

Однако комиссия Министерства обороны вернула документы на доработку. Основанием для принятия такого решения назвали то, что представленных девушкой документов якобы недостаточно для подтверждения ее права на получение помощи от государства, поскольку на момент подачи заявления она уже достигла совершеннолетия.

Также в Минобороны потребовали от дочери погибшего воина документы о том, что она находилась на иждивении отца, или судебное решение, подтверждающее факт проживания с ним одной семьей.

С этим решением девушка не согласилась – и обратилась в суд.

Позиции сторон

Министерство обороны утверждало, что право на единовременную денежную помощь определяется законодательством, действующим на день смерти военнослужащего . Поскольку гибель произошла в марте 2022 года, в то время право на выплату имели только несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети, которые находились на иждивении погибшего. Именно поэтому, по мнению ответчика, истица должна была подтвердить один из таких статусов.

В свою очередь девушка отмечала, что до официального подтверждения смерти её отец считался пропавшим без вести, а на момент подачи заявления уже действовала новая редакция статьи 16-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она предусматривает, что к кругу лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь, относятся все дети погибшего военнослужащего, независимо от того, достигли ли они совершеннолетия.

Что решил суд

Суд проанализировал изменения, внесенные Законом № 3515-ІХ, который вступил в силу 29 марта 2024 года.

До этой даты право на единовременную денежную помощь имели, в частности, несовершеннолетние дети погибшего военнослужащего или совершеннолетние дети, которые были его иждивенцами.

После внесения изменений законодатель расширил круг получателей, включив в него всех детей погибшего военнослужащего независимо от их возраста.

Суд также обратил внимание на то, что Семейный кодекс Украины разграничивает понятия "ребёнок" и "совершеннолетняя дочь (сын)" исключительно по возрасту, однако это не означает, что после достижения совершеннолетия лицо перестаёт быть членом семьи своих родителей.

По мнению суда, единовременная денежная помощь носит компенсационный характер и является социальной гарантией государства, связанной с утратой члена семьи, погибшего при исполнении воинского долга. Поэтому исключение совершеннолетних детей из круга получателей только из-за их возраста не соответствует цели закона и принципу равной социальной защиты семей погибших военнослужащих.

Суд также сослался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлениях от 11 сентября 2024 года по делу № 160/14225/23 и от 5 февраля 2025 года по делу № 120/17960/23.

Винницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны о возврате документов на доработку и обязал МОУ повторно рассмотреть заявление истицы о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 168, учитывая правовые выводы, изложенные в решении суда.

В удовлетворении требования о непосредственном назначении помощи суд отказал, поскольку такое решение относится к компетенции Министерства обороны – и суд не может подменять его собой.

После принятия этого решения в МОУ подали апелляционную жалобу на него.

3 июля 2026 года Седьмой апелляционный административный суд открыл апелляционное производство по делу № 120/14766/25. Суд пришел к выводу, что апелляционная жалоба соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины, и назначил рассмотрение дела в порядке письменного производства без вызова сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор предателю, который корректировал ракетные удары по позициям ПВО Киевской области.

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