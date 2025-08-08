До конца недели их будет преследовать успех: кому звезды дарят безусловное счастье

Текущая неделя принесет настоящий взрыв радости для трех знаков зодиака. Даже ретроградный Меркурий на этот раз играет на стороне счастливчиков, а Солнце во Льве добавляет тепла, уверенности и щедрых подарков судьбы. В воздухе – ощущение легкости, вдохновения и настоящего летнего счастья.

Как утверждает Astrowoche, сильнее всего позитивные сдвиги почувствуют Львы, Весы и Водолеи. Каждый из этих знаков получит свой особый бонус – от исполнения желаний до прорыва в работе.

Лев: Солнце – на вашей стороне, мир – в ваших руках

Для вас эта неделя – настоящий взлет. Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, так что все энергетические каналы открыты. Вас замечают, к вам тянутся, вам подражают. Вы не просто в центре внимания – вы источник вдохновения.

На этой неделе вы способны рискнуть там, где другие пасуют. Ваши инициативы имеют шанс выстрелить. В частности, обратите внимание на людей рядом: не игнорируйте помощь – она принесет больше, чем кажется.

Весы: деньги, признание

Сейчас у вас благоприятный момент для профессионального рывка. Солнце активизирует вашу амбициозность, а Меркурий помогает убеждать других в своих идеях. Вы легко завоевываете доверие, вас уважают, и это открывает перед вами важные двери. С четверга Марс заходит в ваш знак – и придает силы действовать, не откладывать и не сомневаться.

Профессиональные успехи могут иметь и денежное продолжение. Это именно тот случай, когда результат не заставит себя ждать. Если есть проекты, требующие внимания руководства или публичности – самое время выйти из тени.

Водолей: желание – это уже планы

Вы оказались в ситуации, когда космос работает за вас. Уран, ваш управитель, активизируется в гармонии с Меркурием и Солнцем, даря вам прорывную ясность. Те дела, которые казались сложными или невозможными, сейчас решаются – как будто сами собой.

Эта неделя – идеальна, чтобы выбросить из головы сомнения, разочарования и все ограничения. Вы провидец, а не пленник прошлого. Даже если кто-то не верил в вас, сейчас вы получите подтверждение того, что двигались правильно.

