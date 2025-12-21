До +6 и туманы: синоптики рассказали о погоде в Украине 21 декабря и предупредили об опасности

В воскресенье, 21 декабря, осадков в Украине синоптики не прогнозируют. Зато они предостерегают о тумане, который усложнит видимость и может создать проблемы для движения транспорта.

Видео дня

В то же время день выдастся несколько теплее субботы, местами столбики термометров будут достигать +6. Такой прогноз на 21 декабря сделали специалисты Укргидрометцентра.

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 21 декабря

По данным Укргидрометцентра, день выдастся облачным, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер ожидается переменных направлений, скорость – 3-8 м/с.

Температура ночью и днем будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны, где суточный диапазон температур прогнозируется в пределах от +1 ночью до +6° днем.

В Киеве и области синоптики также прогнозируют облачную погоду без существенных осадков, туман и ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью и днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью – около 0°, днем 1-3° тепла.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях для всей Украины. Из-за тумана видимость на дорогах будет до 200-500 м, поэтому возможны осложнения движения транспорта.

Уровень опасности – желтый.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что синоптик поразил прогнозом на Рождество в Украине. Впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается смена погодных процессов. Приближается устойчивое похолодание и зимние условия именно к Рождеству Христовому. По предварительным расчетам, среднесуточная температура может опуститься ниже нуля уже с 24 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!