До +38 градусов и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 августа

Погода в Украине во вторник, 20 августа, будет жаркой во всех регионах страны – температура воздуха местами поднимется до +38 градусов. Жарче всего будет в южных, восточных областях и в центре.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. При этом синоптики прогнозируют небольшую пасмурность.

Дождей во вторник не предвидеться, только в западных и Житомирской областях днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в южных, центральных, местами северных и восточных областях ожидается сильная жара от +35 до +38 градусов. На западе Украины днем будет от +28 до +33 градусов, ночью прогнозируют от +16 до +19.

На высокогорье Карпат 20 августа ожидается от +22 до +27 градусов.

В столичном регионе во вторник также ожидается жара, осадков в этот день не будет. В Киеве днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью будет от +18 до +20. На Киевщине температура ночью от +15 до +20 градусов, днем сильная жара от +35 до +37.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности – 20-22 августа в Украине кроме Ивано-Франковской и Черновицкой, 20 августа и Львовской, 22 августа и Волынской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

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