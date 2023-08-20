До +37 градусов: синоптики дали жаркий прогноз погоды в Украине. Карта

В Украине продолжатся жаркие дни. При этом в некоторых регионах ожидаются дожди.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В целом, 21 августа на территории Украины ожидается переменная облачность.

Ночь на 21 августа пройдет без осадков. Днем в северных и центральных областях могут пройти кратковременные дожди.

Что касается температуры, то ночью прогнозируется +27...+32, а днем +33..+37.

21 августа в Киеве также обещают переменную облачность.

Ночь в столице пройдет без осадков, а вот днем может пройти кратковременный дождь с грозой.

Температура в Киеве днем будет сохраняться в пределах +28...+30, а ночью – +18...+20.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!