До +33 градусов: синоптик дала прогноз на жаркую пятницу в Украине

В Украине роскошь зрелого лета с жаркими днями и приятной прохладой ночью. Пятница, 18 августа будет именно такой – днем ожидается +33, а ночью предусматривается комфортная и освежающая температура.

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Украинская синоптик Наталья Диденко сообщила об особенностях погоды в ближайшие дни на своей странице в Facebook. По ее словам, в Украине наступил "синоптический рахат-лукум".

День будет жарким и в пятницу, и в ближайшие выходные. Настоящим спасением от жары станут ночи, в течение которых можно будет насладиться комфортным свежим воздухом.

Так, 18 августа, в Украине днем ожидается +29…+33 градуса. Ночью синоптик прогнозирует +15…+19 градусов, а на юге +18…+22.

Осадков не предвидится, кроме Закарпатья, где пройдут небольшие дожди с грозами.

"Дождей в большинстве областей страны не видно завтра (антициклон), только в Закарпатье местами немного покапает и погремит. Ветер восточного и северо-восточного направлений, небольшой или умеренный", – отметила Диденко.

В Киеве 18 августа будет стоять сухая и солнечная погода. В столице будет жарко днем, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Ночью ожидается +18.

Такая же погода с жаркими днями и прохладой ночью будет стоять в Украине и на Спаса, 19 августа, и в воскресенье, 20 августа, отметила синоптик.

В то же время, Наталья Диденко напомнила, что скоро осень, и этот "синоптический рахат-лукум" продержится недолго.

"Август не идет, а бежит – мы уже за ним подбегаем, но скоро все равно лето поедет на дальние села до следующего года", – напомнила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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