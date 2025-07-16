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Для завтрака и перекуса: сытные и бюджетные горячие бутерброды за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
759
Рецепт блюда

Самое простое и при этом сытное и вкусное блюдо для перекуса и завтрака – это горячие бутерброды. Готовить их можно из любых продуктов, но вкуснее всего будет из колбасы, сыра.

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Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • Хлеб 6-8 ломтей
  • Яйца 2 шт.
  • Колбаса или ветчина 200 г
  • Твердый сыр 200 г
  • Помидор 2 шт.
  • Томатная паста или кетчуп 4-5 ст. л.
  • Зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Взбить 2 яйца в миске. Добавить нарезанный кубиком помидор, ветчину/колбасу и натертый сыр, все хорошо перемешать.

Начинка для блюда

2. Ломтики хлеба смазать томатной пастой или кетчупом. Сверху выложить подготовленную смесь.

Сколько готовить бутерброды

3. Запекать в духовке при 180°C примерно 10-15 минут.

Готовые бутерброды

Посыпать свежей зеленью перед подачей!

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