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Для завтрака и перекуса: сытные и бюджетные горячие бутерброды за 15 минут
Самое простое и при этом сытное и вкусное блюдо для перекуса и завтрака – это горячие бутерброды. Готовить их можно из любых продуктов, но вкуснее всего будет из колбасы, сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- Хлеб 6-8 ломтей
- Яйца 2 шт.
- Колбаса или ветчина 200 г
- Твердый сыр 200 г
- Помидор 2 шт.
- Томатная паста или кетчуп 4-5 ст. л.
- Зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Взбить 2 яйца в миске. Добавить нарезанный кубиком помидор, ветчину/колбасу и натертый сыр, все хорошо перемешать.
2. Ломтики хлеба смазать томатной пастой или кетчупом. Сверху выложить подготовленную смесь.
3. Запекать в духовке при 180°C примерно 10-15 минут.
Посыпать свежей зеленью перед подачей!
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