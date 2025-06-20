"Для россиян нет ничего святого": стендап-комик призвал украинскую молодежь обращаться в СБУ в случае попыток вербовки врагом. Видео

Служба безопасности Украины продолжает кампанию "Спали "ФСБшника", направленную на противодействие вербовке российскими спецслужбами украинцев для совершения диверсий и подрывов. В Службе отмечают, что основной целью для россиян сейчас стали несовершеннолетние украинцы, которых взрывают вместе с принесенными ими в нужное оккупантам место пакетами со взрывчаткой.

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Недавно к кампании присоединился известный украинский стендап-комик Василий Байдак, который в новом видео объяснил молодежи угрозы "работы" на оккупантов. Подробности сообщили в СБУ.

"Известный украинский стендап-комик Василий Байдак присоединился к информационной кампании СБУ "Спали "ФСБшника", цель которой – противодействие вербовке несовершеннолетних со стороны российских спецслужб. Он стал главным героем видеоролика, в котором предостерегает подростков от попадания на крючок российских спецслужб. Ведь те сейчас активно ищут в соцсетях исполнителей тяжких преступлений: поджогов, диверсий и терактов", – указано в сообщении.

В ролике Байдак отмечает, что согласие на работу на врага – осознанное или в случае использования "в темную" – все чаще грозит не дальнейшей ответственностью и тюремным сроком, а немедленной смертью: тех, кто соглашается доставить российскую взрывчатку к месту, где россияне хотят устроить взрыв, российские спецслужбы взрывают их вместе с завербованными "агентами".

"Россияне пытаются использовать наших детей как оружие против Украины. Для вражеских спецслужб нет ничего святого. Они превращают несовершеннолетних в террористов-смертников, взрывая их. Дети думают, что это игра, хотя на самом деле платят своими жизнями за участие в ней", – говорит Байдак.

Герой ролика, несовершеннолетний, якобы получил от российского куратора задание: перенести оставленный в точке А пакет к точке Б. Когда тот начинает выполнять задание и случайно заглядывает в пакет – видит там украинского стендапера. Байдак же рассказывает парню, чем для парня может закончиться авантюра, в финале которой сотрудники российских спецслужб взорвут его вместе с "ношей", как это все чаще происходит в последнее время.

В конце ролика Байдак призывает молодежь обращаться на горячую линию Службы безопасности (0 800 501 482), в чат-бот "Спали "ФСБшника" https://t.me/spaly_fsb_bot или на номер 102 Национальной полиции в случае попыток вербовки вражескими спецслужбами.

Напомним, на днях стало известно, что благодаря информкампании "Спали "ФСБшника" на днях СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Ивано-Франковске. Там россияне пытались использовать как "ходячую бомбу" местную школьницу: она должна была принести взрывчатку в центральном парке, где находится много людей. Девочка, которой всего 15 лет, обратилась к чат-боту проекта и рассказала о попытке ее завербовали. На съемной квартире она должна была произвести взрывчатку, а затем отнести в городской парк, когда там будет как можно больше людей. По данным службы, в ФСБ собирались взорвать взрывчатку вместе с девушкой, ведь их цель – убить и ранить максимальное количество людей.

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