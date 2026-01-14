Если мороз -20: что надо сделать на огороде, чтобы уберечь урожай
Резкое снижение температуры зимой – серьезное испытание для сада и огорода. Морозы до -20 °C могут повредить корневую систему и кору деревьев. Даже хорошо закаленные растения без защиты рискуют пострадать.
Поэтому в период сильного похолодания важно действовать быстро и комплексно. Специалисты советуют сосредоточиться на утеплении почвы, защите стволов и правильном укрытии ягодников и грядок. OBOZ.UA рассказывает, как защитить культуры в морозный период.
Укройте корневую систему деревьев и кустов
Самое уязвимое место растений во время сильных морозов – корни. Чтобы уберечь их от промерзания, приствольный круг стоит замульчировать слоем 10–15 см. Для этого подойдут солома, сухие листья, опилки, хвоя или компост.
Мульча удерживает тепло, уменьшает резкие колебания температуры и защищает почву от глубокого промерзания. Молодые саженцы дополнительно желательно обернуть мешковиной или агроволокном.
Защитите стволы
Сильные морозы в сочетании с солнечными днями часто вызывают трещины на коре. Они ослабляют дерево и открывают путь болезням. Чтобы этого избежать, штамбы деревьев следует побелить или обернуть нетканым материалом.
Особенно внимательно следует отнестись к плодовым культурам, чувствительным к температурным перепадам:
- яблонь;
- грушам;
- косточковых деревьев.
Подготовьте ягодники и грядки к сильному морозу
Ягодные кусты и огородные культуры также нуждаются в защите. Несколько простых действий помогут сохранить их до весны:
- Малину пригните к земле, чтобы ее укрыл естественный снежный покров.
- Смородину и крыжовник замульчируйте у основания кустов.
- Клубнику укройте соломой или агроволокном.
- Озимые культуры защитите легким слоем органики.
Своевременная подготовка сада и огорода к морозам позволяет минимизировать потери и сохранить растения здоровыми до весны.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения ни в коем случае нельзя обрезать в январе.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.