Если мороз -20: что надо сделать на огороде, чтобы уберечь урожай

Резкое снижение температуры зимой – серьезное испытание для сада и огорода. Морозы до -20 °C могут повредить корневую систему и кору деревьев. Даже хорошо закаленные растения без защиты рискуют пострадать.

Поэтому в период сильного похолодания важно действовать быстро и комплексно. Специалисты советуют сосредоточиться на утеплении почвы, защите стволов и правильном укрытии ягодников и грядок. OBOZ.UA рассказывает, как защитить культуры в морозный период.

Укройте корневую систему деревьев и кустов

Самое уязвимое место растений во время сильных морозов – корни. Чтобы уберечь их от промерзания, приствольный круг стоит замульчировать слоем 10–15 см. Для этого подойдут солома, сухие листья, опилки, хвоя или компост.

Мульча удерживает тепло, уменьшает резкие колебания температуры и защищает почву от глубокого промерзания. Молодые саженцы дополнительно желательно обернуть мешковиной или агроволокном.

Защитите стволы

Сильные морозы в сочетании с солнечными днями часто вызывают трещины на коре. Они ослабляют дерево и открывают путь болезням. Чтобы этого избежать, штамбы деревьев следует побелить или обернуть нетканым материалом.

Особенно внимательно следует отнестись к плодовым культурам, чувствительным к температурным перепадам:

яблонь;

грушам;

косточковых деревьев.

Подготовьте ягодники и грядки к сильному морозу

Ягодные кусты и огородные культуры также нуждаются в защите. Несколько простых действий помогут сохранить их до весны:

Малину пригните к земле, чтобы ее укрыл естественный снежный покров.

пригните к земле, чтобы ее укрыл естественный снежный покров. Смородину и крыжовник замульчируйте у основания кустов.

замульчируйте у основания кустов. Клубнику укройте соломой или агроволокном.

укройте соломой или агроволокном. Озимые культуры защитите легким слоем органики.

Своевременная подготовка сада и огорода к морозам позволяет минимизировать потери и сохранить растения здоровыми до весны.

