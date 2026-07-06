"Для этого мы создали комплексы "Ай-Петри": Порошенко рассказал, как усилить ПВО украинских городов

Обычно перед прилетом баллистических ракет работают разведывательные дроны – они осуществляют коррекцию, уточняют координаты объекта и конкретное время удара. Но их можно уничтожать комплексами противодействия технической разведке России "Ай-Петри". Сегодня очередную партию этих комплексов передали нашим защитникам.

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Об этом сообщил Петр Порошенко в соцсетях.

"Киев подвергся жестокой атаке врага, который выпустил по жилым кварталам 68 ракет, значительная часть из которых – баллистические. Они цинично целились именно в жилые дома, гражданскую инфраструктуру, чтобы убить как можно больше мирных украинцев, нанести максимальные разрушения", – отметил он.

"В течение одного часа по старому офису завода Roshen выпустили четыре баллистические ракеты. Они были направлены точно в центр здания, которое теперь полностью разрушено. Главное, что на месте не было людей и никто не пострадал", – рассказал Порошенко.

"Еще с 2014 года противовоздушная оборона была для меня приоритетом. Ведь это — спасенные жизни людей. Тогда система ПВО Киева была восстановлена за мой собственный счет. Сейчас мы должны еще больше усиливать защиту наших городов. Перед прилетом ракет, как правило, работают разведывательные дроны. Они осуществляют коррекцию, уточняют координаты объекта и конкретное время удара. Но мы можем их уничтожать – для этого мы создали комплексы противодействия технической разведке России "Ай-Петри", –подчеркнул он.

"Сегодня мы передаем очередную партию воинам, которые выполняют очень ответственную миссию по противовоздушной обороне и являются настоящими специалистами. Они хорошо знакомы с нашими комплексами "Ай-Петри", эффективно применяют их на фронте, а также прикрывают Киев. Значительную часть "шахидов" сбивают именно с помощью наших комплексов", – сообщил Порошенко.

"Наше сотрудничество с героическими подразделениями Вооружённых Сил, ТрО и Нацгвардии продолжается, и мы передаём в надёжные руки очередную партию "Ай-Петри". Работа профессиональных экипажей вместе с нашими комплексами каждый день делает небо Киева и небо Украины хоть немного, но безопаснее", – отметил пятый президент Украины.