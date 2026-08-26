Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: об этом знают не все

Ящик под духовкой многие используют как дополнительное место для хранения кастрюль, крышек и другой кухонной утвари. Однако в современных моделях это пространство часто имеет совсем другое назначение.

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Неправильное использование ящика может не только повредить посуду, но и создать опасную ситуацию. OBOZ.UA рассказывает всё, что нужно знать.

Для чего нужен ящик под духовкой

Как отмечает The Kitchn, во многих современных духовках нижний ящик предназначен для поддержания готовых блюд в теплом состоянии. Температура внутри позволяет еде дольше оставаться теплой, не пересушивая её.

Эта функция особенно полезна во время больших обедов или праздничных ужинов, когда приготовленные блюда нужно подавать не одновременно.

В то же время использовать такой ящик как обычный шкафчик для посуды не стоит. Металлические и другие предметы могут нагреваться, а перегрузка пространства способна нарушить циркуляцию тепла.

Чем опасно неправильное использование

Постоянное воздействие высокой температуры может повредить посуду. Металлические предметы могут изменить цвет, покрытие может отслоиться, а ручки посуды – расколоться или деформироваться.

Особенно опасно оставлять в таком ящике легковоспламеняющиеся материалы или предметы с остатками жира. При нагревании они могут стать причиной возгорания.

Не стоит также перегружать ящик. Если он закрывается не полностью или посторонние предметы мешают его работе, это может повлиять на нормальное функционирование духовки.

В старых духовках назначение могло быть иным

Стоит учитывать, что не каждый нижний ящик предназначен именно для подогрева пищи. В некоторых более старых моделях он мог служить вентиляционным или техническим отсеком.

Поэтому самый надежный способ узнать назначение ящика – проверить инструкцию к конкретной модели духовки. Если производитель предусмотрел функцию поддержания тепла, ящик можно использовать именно по этому назначению.

Если же специальной функции нет, лучше не хранить там посуду и оставлять пространство свободным.

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