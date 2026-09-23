Директору Института сердца МЗ Тодурову присвоено звание академика НАМН Украины
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Директору Института сердца Минздрава Украины Борису Тодурову было присвоено звание академика Национальной академии медицинских наук Украины.
Об этом сообщили в Институте сердца Минздрава Украины.
"Это высокое признание многолетней научной и профессиональной деятельности, весомого вклада в развитие кардиохирургии и трансплантологии, а также тысяч спасенных пациентов, которым подарили второй шанс на жизнь", – отметили в Институте.
Институт сердца МЗ Украины искренне поздравил Тодурова с этим знаменательным событием.
"Гордимся и желаем новых свершений", – говорится в сообщении.