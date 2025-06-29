Девять месяцев боролся за жизнь: в Тернополе после ранения в бою умер защитник Богдан Тремба

Украинский защитник, доброволец Богдан Тремба умер после тяжелого ранения, полученного на фронте, и девяти месяцев борьбы за жизнь. Герой пошел в армию в первые дни полномасштабного российского вторжения, служил в разведке.

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Тяжелое осколочное ранение мозга он получил из-за удара вражеского FPV-дрона на Запорожском направлении. О смерти нашего защитника сообщило "Суспільне Тернопіль" со ссылкой на жену воина Анну Нетикс-Трембу.

Тернополянин до большой войны не держал в руках оружие, работал менеджером. Но в феврале 2022-го сам пошел в военкомат, рассказывала его возлюбленная в интервью.

"Богдан встал, оделся, взял паспорт и сказал, что скоро вернется. Через часа полтора или два он приехал домой с полными пакетами запасов: масло, сахар, соль, крупы, макароны. Так, чтобы мы на первое время имели. И говорит: "Я ушел", – вспоминала жена.

После обучения Тремба попал в подразделение разведки, с первых дней был на нуле. Во время одного из боевых выходов позади военнослужащего разорвался вражеский FPV. Побратимы смогли эвакуировать мужчину.

"Спасибо побратимам, что не оставили его в такой ситуации. Потому что когда он попал в больницу, нам откровенно врач сказал, что таких с поля боя не забирают", – рассказала Анна Нетикс-Тремба.

Медики давали неутешительные прогнозы, но Герой и его родные не сдавались. Жена всегда была рядом, читала, рассказывала ему новости. По словам женщины, из глаз Богдана текли слезы, когда он видел дочь или когда слушал новости о войне, о погибших людях.

"Даже если у человека есть минимальный шанс на борьбу, если это один шанс на миллион, его надо обязательно использовать. За это надо бороться и за это надо цепляться", – размышляла украинка в интервью, записанном во время лечения воина.

У защитника остались жена и маленькая дочь.

Как ранее писал OBOZ.UA, 26 июня в боях против российского агрессора погиб воин Иван "Габи" Лешанич из Закарпатской области. Он служил в рядах 101-й отдельной бригады теробороны, в последнее время выполнял боевые задания на Сумщине.

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