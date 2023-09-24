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Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Людмила Грабенко
Новости. Общество
6 минут
906
Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Когда Мойше Духовный, дед известного голливудского актера, обладателя собственной звезды на аллее звезд, в начале ХХ века эмигрировал в США, то на вопрос пограничника, откуда он приехал, назвал Киев. Со временем, когда Дэвид стал интересоваться историей своей семьи, оказалось, что его корни в Житомирской области – в городе Бердичев. Актер близко к сердцу принял Революцию достоинства – ее события заставили его пересмотреть отношение к своему происхождению. "Значительную часть жизни я был уверен, что являюсь русским, – сказал тогда Духовны, – но теперь понял, что почувствовать себя украинцем никогда не поздно".

Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Научная карьера или актерство?

Дэвид Духовны родился в Нью-Йорке 7 августа 1960 года. Его отец, Аврам, был писателем и журналистом, а мать работала учительницей, у него также есть брат Дэниел и сестра Лори. Когда Дэвиду исполнилось 11 лет, его родители решили расстаться. Развод родителей стал для мальчика серьезным ударом – застенчивый, старательный и прилежный ребенок с головой ушел в учебу. Коллегиальная школа для мальчиков на Манхэттене, в которой он учился, была одной из самых престижных в городе, но Дэвид жил в другом – более скромном – районе, да и в финансовых вопросах он не мог тягаться со своими одноклассниками. Чтобы заработать, в том числе и на учебу, Духовны вынужден был подрабатывать во время летних каникул – курьером, сторожем, а позже барменом и телохранителем.

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Это не помешало Дэвиду получать стипендию за хорошую успеваемость, а в 1978 году окончить школу с отличием. Он поступил в Принстонский, а затем в аспирантуру Йельского университета, где добился серьезных успехов: получил степень магистра по английской литературе – его дипломная работа была посвящена ранним произведениям Сэмуэла Беккета. Под руководством известного литературного критика Гарольда Блума начал работу над докторской диссертацией, посвященной использованию магии и технологий в современной прозе и поэзии, чем очень порадовал свою мать – она мечтала о том, чтобы сын – как его отец – стал писателем. В свободное время Духовны – опять-таки для того, чтобы накопить денег на оплату учебы – начал участвовать в постановках бродвейских театров, а затем и вовсе оставил научную работу, чтобы посвятить себя актерству. Решение далось ему непросто: пришлось бросить стабильную научную карьеру ради эфемерной мечты о работе в кино, но Духовны рискнул – и выиграл.

"Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния"

Как все, кто занимается этой профессией, Дэвид мечтал о славе и коммерческом успехе, и он не заставил себя ждать. Правда, случилось это в телевизионном рекламном ролике пива Lowenbrau, после чего последовало несколько незначительных ролей в посредственных низкобюджетных фильмах. Поскольку актеру на тот момент исполнилось 27 лет, он решил, что дальше тянуть не стоит: уволил агента, результатами работы которого был недоволен, и переехал из Нью-Йорка в Голливуд, где нашел нового представителя своих профессиональных интересов.

После нескольких эпизодов Духовны, наконец-то, появляется в сериалах, которые зрители помнят до сих пор, – "Твин Пикс" и "Дневники Красной Туфельки". Почувствовав вкус популярности, актер смог поверить в себя и в то, что сможет добиться серьезного кинематографического успеха. Как будто бы в подтверждение его мыслей, Духовны предложили роль, которая сделала его всемирно известным – спецагента ФБР Фокса Малдера в научно-фантастическом сериале Криса Картера "Секретные материалы". Подписывая контракт, Духовны был уверен, что сериал провалится, а в результате благодаря этой роли он стал настолько популярным, что в 1995 года обошел своего соперника – "Скорую помощь" – и получил "Золотой глобус".

Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой
Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Впрочем, у влияния, которое оказали "Секретные материалы" на жизнь Духовны, была и отрицательная сторона: сериал вознес его на такую профессиональную высоту, что ему практически невозможно было найти роль, которая не снижала бы заданную им планку – в том числе и финансовую. После окончания шоу актер снялся еще в нескольких картинах и даже попробовал себя в режиссуре – в фильме "Тайны прошлого", где он стал еще и сценаристом, но былого уровня признания и связанного с ним коммерческого успеха добиться не смог.

Но, как известно, успех приходит к тому, кто умеет ждать, – очередная волна популярности пришла к Духовны с ролью писателя-бабника Хэнка Муди (роль как будто бы была списана с самого актер) в сериале "Блудливая Калифорния". Шоу пользовалось огромной популярностью благодаря необычному юмору, а игра Духовны принесла ему престижную премию – "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль в телевизионной комедии или мюзикле".

Духовны для женщин – как кошачья мята для котов

Духовны всегда пользовался большой популярностью у женщин. Он всегда обладал прекрасными внешними данными, хотя сам Дэвид красавчиком себя не считал: ему хотелось уменьшить рот и нос, увеличить глаза, а еще он жалел, что не родился блондином. Эти "недостатки" не помешали журналу People в 1996 году внести его в рейтинг "50 самых красивых людей мира". А партнерша Духовны по "Секретным материалам" Джиллиан Андерсен вообще уверяла, что он действует на женщин как кошачья мята на котов. Актриса знала, о чем говорит: в "Секретных материалах", помимо увлекательных сюжетов каждой серии, зрителей привлекала еще и экранная "химия", возникшая между Духовны и его партнершей Джиллиан Андерсен, игравшей Дану Скалли. Ходили слухи, что связь между ними существует и в реальной жизни, но актер категорически это отрицал.

Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Весной 1997 года после короткого, но бурного романа, который длился всего три месяца, Духовны женился на актрисе Теа Леони, известной ролями в фильме "Плохие парни!" и "Столкновение с бездной". В 1999 году Теа родила дочь Мадлен, а в 2002-м – сына Кида. Спустя одиннадцать лет семья распалась из-за психологического недуга актера – он страдал от гиперсексуальности. Актер публично признал свою проблему и прошел курс лечения, но брак актера это не спасло – в 2014 году Духовны и Леони, которые пытались хотя бы ради детей наладить отношения, расстались окончательно.

Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой
Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой
Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Литература и музыка

Сегодня Духовны реже снимается в кино, в котором ему не предлагают интересных ролей, зато уделяет много времени литературе – сбылась мечта его матери, да и его самого – и музыке. У него пять опубликованных романов и один – во всяком случае, на сегодняшний день – увидевший свет музыкальный диск. И если увлечение литературой пришло к Духовны от отца, который занимался этим видом творчества всю жизнь, то музыка возникла в его жизни после развода с женой: ему нужно было обрести внутреннее равновесие, для чего он начал учиться играть на гитаре. Новый навык возник на основе разочарования и горя после развода.

Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой
Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

В большом доме на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе он ведет довольно уединенный образ жизни, не демонстрируя стремления к роскоши. Например, не коллекционирует, как многие его коллеги,  популярные мужские игрушки – автомобили, а довольствуется скромным BMW. Актер сосредоточен не на внешней, а на внутренней стороне жизни – у него много планов и идей, которые он намерен воплотить в жизнь. И если учесть энтузиазм, с которым он занимается новыми направлениями в своем творчестве, можно сказать, что у Духовны все еще впереди. Его отец опубликовал свой первый роман в 73 года, так что актер еще удивит своих поклонников.