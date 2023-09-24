Дэвид Духовны: почувствовать себя украинцем никогда не поздно. Как писатель стал голливудской звездой

Когда Мойше Духовный, дед известного голливудского актера, обладателя собственной звезды на аллее звезд, в начале ХХ века эмигрировал в США, то на вопрос пограничника, откуда он приехал, назвал Киев. Со временем, когда Дэвид стал интересоваться историей своей семьи, оказалось, что его корни в Житомирской области – в городе Бердичев. Актер близко к сердцу принял Революцию достоинства – ее события заставили его пересмотреть отношение к своему происхождению. "Значительную часть жизни я был уверен, что являюсь русским, – сказал тогда Духовны, – но теперь понял, что почувствовать себя украинцем никогда не поздно".

Научная карьера или актерство?

Дэвид Духовны родился в Нью-Йорке 7 августа 1960 года. Его отец, Аврам, был писателем и журналистом, а мать работала учительницей, у него также есть брат Дэниел и сестра Лори. Когда Дэвиду исполнилось 11 лет, его родители решили расстаться. Развод родителей стал для мальчика серьезным ударом – застенчивый, старательный и прилежный ребенок с головой ушел в учебу. Коллегиальная школа для мальчиков на Манхэттене, в которой он учился, была одной из самых престижных в городе, но Дэвид жил в другом – более скромном – районе, да и в финансовых вопросах он не мог тягаться со своими одноклассниками. Чтобы заработать, в том числе и на учебу, Духовны вынужден был подрабатывать во время летних каникул – курьером, сторожем, а позже барменом и телохранителем.

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Это не помешало Дэвиду получать стипендию за хорошую успеваемость, а в 1978 году окончить школу с отличием. Он поступил в Принстонский, а затем в аспирантуру Йельского университета, где добился серьезных успехов: получил степень магистра по английской литературе – его дипломная работа была посвящена ранним произведениям Сэмуэла Беккета. Под руководством известного литературного критика Гарольда Блума начал работу над докторской диссертацией, посвященной использованию магии и технологий в современной прозе и поэзии, чем очень порадовал свою мать – она мечтала о том, чтобы сын – как его отец – стал писателем. В свободное время Духовны – опять-таки для того, чтобы накопить денег на оплату учебы – начал участвовать в постановках бродвейских театров, а затем и вовсе оставил научную работу, чтобы посвятить себя актерству. Решение далось ему непросто: пришлось бросить стабильную научную карьеру ради эфемерной мечты о работе в кино, но Духовны рискнул – и выиграл.

"Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния"

Как все, кто занимается этой профессией, Дэвид мечтал о славе и коммерческом успехе, и он не заставил себя ждать. Правда, случилось это в телевизионном рекламном ролике пива Lowenbrau, после чего последовало несколько незначительных ролей в посредственных низкобюджетных фильмах. Поскольку актеру на тот момент исполнилось 27 лет, он решил, что дальше тянуть не стоит: уволил агента, результатами работы которого был недоволен, и переехал из Нью-Йорка в Голливуд, где нашел нового представителя своих профессиональных интересов.

После нескольких эпизодов Духовны, наконец-то, появляется в сериалах, которые зрители помнят до сих пор, – "Твин Пикс" и "Дневники Красной Туфельки". Почувствовав вкус популярности, актер смог поверить в себя и в то, что сможет добиться серьезного кинематографического успеха. Как будто бы в подтверждение его мыслей, Духовны предложили роль, которая сделала его всемирно известным – спецагента ФБР Фокса Малдера в научно-фантастическом сериале Криса Картера "Секретные материалы". Подписывая контракт, Духовны был уверен, что сериал провалится, а в результате благодаря этой роли он стал настолько популярным, что в 1995 года обошел своего соперника – "Скорую помощь" – и получил "Золотой глобус".

Впрочем, у влияния, которое оказали "Секретные материалы" на жизнь Духовны, была и отрицательная сторона: сериал вознес его на такую профессиональную высоту, что ему практически невозможно было найти роль, которая не снижала бы заданную им планку – в том числе и финансовую. После окончания шоу актер снялся еще в нескольких картинах и даже попробовал себя в режиссуре – в фильме "Тайны прошлого", где он стал еще и сценаристом, но былого уровня признания и связанного с ним коммерческого успеха добиться не смог.

Но, как известно, успех приходит к тому, кто умеет ждать, – очередная волна популярности пришла к Духовны с ролью писателя-бабника Хэнка Муди (роль как будто бы была списана с самого актер) в сериале "Блудливая Калифорния". Шоу пользовалось огромной популярностью благодаря необычному юмору, а игра Духовны принесла ему престижную премию – "Золотой глобус" за "Лучшую мужскую роль в телевизионной комедии или мюзикле".

Духовны для женщин – как кошачья мята для котов

Духовны всегда пользовался большой популярностью у женщин. Он всегда обладал прекрасными внешними данными, хотя сам Дэвид красавчиком себя не считал: ему хотелось уменьшить рот и нос, увеличить глаза, а еще он жалел, что не родился блондином. Эти "недостатки" не помешали журналу People в 1996 году внести его в рейтинг "50 самых красивых людей мира". А партнерша Духовны по "Секретным материалам" Джиллиан Андерсен вообще уверяла, что он действует на женщин как кошачья мята на котов. Актриса знала, о чем говорит: в "Секретных материалах", помимо увлекательных сюжетов каждой серии, зрителей привлекала еще и экранная "химия", возникшая между Духовны и его партнершей Джиллиан Андерсен, игравшей Дану Скалли. Ходили слухи, что связь между ними существует и в реальной жизни, но актер категорически это отрицал.

Весной 1997 года после короткого, но бурного романа, который длился всего три месяца, Духовны женился на актрисе Теа Леони, известной ролями в фильме "Плохие парни!" и "Столкновение с бездной". В 1999 году Теа родила дочь Мадлен, а в 2002-м – сына Кида. Спустя одиннадцать лет семья распалась из-за психологического недуга актера – он страдал от гиперсексуальности. Актер публично признал свою проблему и прошел курс лечения, но брак актера это не спасло – в 2014 году Духовны и Леони, которые пытались хотя бы ради детей наладить отношения, расстались окончательно.

Литература и музыка

Сегодня Духовны реже снимается в кино, в котором ему не предлагают интересных ролей, зато уделяет много времени литературе – сбылась мечта его матери, да и его самого – и музыке. У него пять опубликованных романов и один – во всяком случае, на сегодняшний день – увидевший свет музыкальный диск. И если увлечение литературой пришло к Духовны от отца, который занимался этим видом творчества всю жизнь, то музыка возникла в его жизни после развода с женой: ему нужно было обрести внутреннее равновесие, для чего он начал учиться играть на гитаре. Новый навык возник на основе разочарования и горя после развода.

В большом доме на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе он ведет довольно уединенный образ жизни, не демонстрируя стремления к роскоши. Например, не коллекционирует, как многие его коллеги, популярные мужские игрушки – автомобили, а довольствуется скромным BMW. Актер сосредоточен не на внешней, а на внутренней стороне жизни – у него много планов и идей, которые он намерен воплотить в жизнь. И если учесть энтузиазм, с которым он занимается новыми направлениями в своем творчестве, можно сказать, что у Духовны все еще впереди. Его отец опубликовал свой первый роман в 73 года, так что актер еще удивит своих поклонников.