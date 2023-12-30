Дети-переселенцы в Кропивницком получили поздравление с Новогодними праздниками от Фонда Рината Ахметова

Зимние праздники – одна из психологических опор во время войны. Прежде всего — для наших малышей. И тем более для той, которая видела и слышала войну очень близко… За более чем 20 лет существования новогодняя акция Фонда Рината Ахметова охватила более миллиона детей. Сейчас к ней присоединились дети-переселенцы из Херсона, которые теперь живут в Кропивницком.

Видео дня

Кроме того, Фонд поздравил с новогодними праздниками детей в центрах "ЯМариуполь" в 16 городах Украины. Также в рамках акции "Ринат Ахметов — Детям" команда Фонда организует праздники в интернатах и детских домах семейного типа по всей стране.

Зимними праздниками помощь Фонда детям не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям":

- Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

- Дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

— Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

К тому же, Фонд Рината Ахметова круглый год предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

Следите за ходом Новогодней акции.