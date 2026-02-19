День взлетов и падений: гороскоп для всех знаков зодиака на 19 февраля

Четверг, 19 февраля, принесет нам как победы, так и вызовы. Утром и днем мы можем столкнуться с трудностями и путаницей. А уже к вечеру появится ясность, уверенность и возможности для роста.

Видео дня

Деве стоит отложить важные финансовые решения на другой день, а Скорпиону стоит быть терпеливыми и позаботиться о порядке, пишет Thekit. Что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Утром вы можете услышать критику в отношении себя, чувствовать себя подавленными или униженными. Однако днем ситуация улучшится, и вы станете сильнее. Подумайте, как вы можете улучшить свою атмосферу вокруг себя и даже свою внешность. Вечером вы почувствуете, что победили.

Телец

Сегодня вы можете испытывать два разных настроения. С одной стороны, вы будете популярными и хорошо проведете время с креативными людьми. С другой стороны, у вас может возникнуть желание спрятаться и быть незаметными. Вы выбираете, под каким влиянием будете находиться. Вечер способствует уединению.

Близнецы

Кто-то старший может вас запутать и вы не будете знать, как воспринимать его слова. Однако позже вы четко поймете, чего вы хотите, а чего нет. Это благоприятный день для достижения целей. Будьте дружественными.

Рак

Сегодня могут быть сложными разговоры с начальством, родителями и авторитетными лицами, поэтому будьте внимательны со своей реакцией. Позже вы выскажете свое мнение. Помните, сегодня вы очень заметны. Вечером вы вами будут восхищаться.

Лев

Избегайте противоречивых тем и вопросов, связанных с политикой, религией или расовыми вопросами. Это может вызвать у вас гнетущие и запутанные чувства. Во второй половине дня вы будете готовы высказать свое мнение и призвать к переменам к лучшему. Вечер способствует исследованиям и обучению.

Дева

Сегодня стоит отложить важные финансовые решения относительно наследства, общего имущества, налогов и долгов на другой день, если вы можете это сделать. Вы можете чувствовать путаницу и даже обижаться, а в финансах вам нужна ясность и спокойствие. Вечером проверьте свои финансы.

Весы

Вас ожидает замечательный и продуктивный день. Вы многое успеете сделать. Однако в общении с партнерами, супругом/супругой или близкими друзьями могут возникнуть недоразумения. Вы можете услышать критику, однако к концу дня вы вернете себе спокойствие. Сегодня важно слушать и сотрудничать.

Скорпион

У вас будет желание общаться и развлекаться. Также вы будете настроены разобраться с хаосом дома и восстановить порядок. Обсуждение работы, здоровья или даже вашего домашнего любимца могут быть запутанными. Терпение будет ключом к вашему успеху. Вечером подумайте над лучшей организацией.

Стрелец

Сегодня могут возникнуть сложности в любовной, творческой сферах и всем, что связано с вашими детьми. Вы можете чувствовать определенные ограничения или ответственность, а также растерянность и не знать, что происходит. Поэтому будьте осторожными. Вечер способствует общению.

Козерог

Семейные разговоры с родителями и старшими родственниками могут вас разочаровать. Они также могут быть обманчивыми или запутанными. У вас будет возможность высказаться, прояснить ситуацию и попытаться ее улучшить. Все уладится. Вечер вы проведете дома.

Водолей

Не поддавайтесь негативным мыслям относительно сегодняшних дел. Несмотря на то, что кто-то может вас критиковать или разочаровать, позже у вас будет шанс ответить. Вечером вас ожидают интересные разговоры.

Рыбы

Вы можете быть разочарованным в финансовых вопросах. Будьте внимательными, проверяйте факты, чтобы кто-то не ввел вас в заблуждение. С Меркурием и Венерой в вашем знаке вы будете дипломатичными в решении финансовых ситуаций.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.