День памятников: как музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова хранит нематериальное наследие Украины

18 апреля в Украине и мире отмечают День памятников истории и культуры – напоминание о ценности и уязвимости нашего культурного наследия. В современных условиях войны этот праздник приобретает особый смысл: по данным Министерства культуры, за три года полномасштабного вторжения в Украине было разрушено или повреждено по меньшей мере 1390 памятников культуры.

Видео дня

В этих обстоятельствах особое значение приобретает сохранение нематериального наследия – человеческих историй и артефактов войны. Именно этим занимается Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Собрано уже более 130 тысяч историй мирного населения. Это уникальный и крупнейший в мире цифровой архив устных гражданских свидетельств, пострадавших от войны в Украине, с 2014 года и по сей день. Работа по сбору показаний продолжается. Ознакомиться с историями можно по ссылке.

Одной из ключевых форм представления этих историй стали коллекции Музея – тематические собрания свидетельств, посвященные важным событиям, трагическим датам и актуальным общественным темам. На сегодняшний день их насчитывается уже 36. После полномасштабного вторжения Музей начал публиковать дневники войны – эго-документы войны, полученные от очевидцев.

"Эти дневники вели жители Украины во время осады, оккупации, обстрелов, а затем передали в Музей. Иногда случается, что такие дневники передают родственники, потому что человек, который вел дневник, был убит. Так произошло с Екатериной Савенко, чей дневник поражает до глубины души", – рассказывает Ольга Гук, главный редактор Музея Фонда Рината Ахметова.

В 2024 году Музей "Голоса Мирных" начал свое физическое существование – было открыто мультимедийное пространство в партнерстве с одним из лучших исторических музеев Украины – Музеем истории города Киева. В выставке "Голоса" представлены собранные свидетельства гражданских украинцев, пострадавших в результате российской агрессии. Только за три месяца экспозицию посетили более 5 тысяч человек. За плодотворную работу и весомый вклад в сохранение национальной памяти Украины Музей получил благодарность Министерства культуры и информационной политики Украины.

Вы также можете поделиться своей историей с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Для этого выберите один из двух способов:

– Заполните форму на портале Музея

– В рабочее время позвоните на горячую линию по номеру 0800509001.