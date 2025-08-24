День Независимости: история главного праздника украинцев: история главного праздника

24 августа Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. Этот день олицетворяет борьбу поколений за свободу, право на собственное государство и выбор будущего. Сегодня украинцы вынуждены отстаивать независимость с оружием в руках, доказывая, что этот день – не формальность, а символ несокрушимости.

Это день, когда Украина подтверждает миру: мы есть, мы будем, и мы никогда не откажемся от права быть независимыми.

От декларации до первого праздника

Идея независимости получила юридическое оформление еще 16 июля 1990 года, когда Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В документе говорилось о праве Украины самостоятельно устанавливать отношения с другими государствами, развивать науку, культуру и образование. В тот же день парламент постановил отмечать 16 июля как День провозглашения независимости Украины.

В 1991 году этот день впервые отметили официально, еще в составе Советского Союза. Однако уже через несколько недель политическая ситуация в корне изменилась.

Августовский перелом

Августовский путч 1991 года стал точкой невозврата. Когда в Москве пытались восстановить старую советскую систему, в Киеве депутаты Верховной Рады приняли историческое решение. 24 августа 1991 года 346 народных избранников проголосовали за Акт провозглашения независимости Украины.

Украина впервые за много веков стала независимым государством.

Чтобы решение парламента было бесспорным, 1 декабря 1991 года провели всеукраинский референдум. Вопрос был простым: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?"

Ответ оказался убедительным: 90,32 % граждан сказали "да". Это стало доказательством миру, что украинцы едины в своем стремлении жить в собственном государстве. После этого независимость Украины начали признавать другие страны – первыми были Польша и Канада, а уже через несколько месяцев перечень государств достиг более 90.

20 февраля 1992 года Верховная Рада закрепила новую дату: с тех пор День Независимости ежегодно празднуют 24 августа.

Символы и факты

Черновик Акта независимости написали накануне, 23 августа, в обычной школьной тетради.

Депутаты оставляли на нем надписи: "Слава Украине", "Ще не вмерла и не умрет".

После принятия документа депутаты и митингующие вместе спели стрелецкий гимн "Ой у лузі червона калина".

В сессионный зал внесли сине-желтый флаг – символ борьбы и единства.

Первый военный парад состоялся 24 августа 1994 года.

День Независимости напоминает, что свобода не дается навсегда, ее нужно защищать. После 2014 года, а особенно после полномасштабного вторжения 2022-го, этот праздник приобрел еще больший смысл: теперь его отмечают акциями поддержки армии, чествованием героев и маршами по всему миру.

