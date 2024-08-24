Борцы за независимость Украины: 33 фигуры, вошедшие в историю

Независимость Украины, 33-ю годовщину которой мы празднуем сегодня, далась нашему народу очень большой ценой. Многие люди всю жизнь положили на то, чтобы наше государство смогло состояться и занять свое место в мире.

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OBOZ.UA предлагает вспомнить имена 33 деятелей, оставивших свой след в истории украинской государственности. Каждого из них мы благодарим за то, что Украина стала самостоятельным государством и, несмотря на все, готова развиваться и двигаться к процветанию.

Иван Франко (1856–1916)

Писатель и учёный, политик. Соучредитель Русско-украинской радикальной партии, которая начала свою деятельность в 1890 году во Львове. Поддерживал идею соборности восточных и западных украинских земель. Настаивал на том, чтобы в Галичине начали использовать термин "украинцы", а не "русины". Продвигал идею единого украинства без разделения на регион происхождения.

Кость Левицкий (1859–1941)

Галицкий политический деятель адвокат, который одним из первых начал использовать документы, написанные на украинском языке. Возглавлял Украинский сеймовый клуб в австрийском парламенте. 31 октября 1918 года львовская делегация Совета под руководством Левицкого приняла решение о вооруженном восстании. В ноябре-декабре 1918 года являлся председателем Государственного секретариата ЗУНР. После провозглашения Украинского государства 30 июня 1941 возглавил Совет Сеньоров.

Евгений Петрушевич (1863–1940)

Украинский юрист и общественно-политический деятель. Активный участник общества "Просвита" и борец с москвофильством. Являлся депутатом парламента Австро-Венгерской империи. С начала Первой мировой войны вошел в Главный украинский совет. Возглавил Украинский Национальный Совет ЗУНР. После торжественного провозглашения в Киеве Акта воссоединения УНР и ЗУНР вошел в состав Директории. С июня 1919 г. Петрушевич объединил обязанности президента и главы правительства, получив специальные права диктатора. Выступил против союза Петлюры с Польшей, поддержал договоренность УГА с белогвардейцами.

Василий Липкивский (1864–1937)

Священнослужитель, первый митрополит Украинской православной автокефальной церкви. В апреле 1917 возглавлял Киевский епархиальный съезд духовенства и мирян, на котором было принято решение о возрождении украинских церковных традиций и демократизации церковной жизни. Возродить автокефальную церковь удалось в 1921 году, руководить ею доверили Липкивскому.

Андрей Шептицкий (1865–1944)

Священник, митрополит украинской греко-католической церкви, меценат. Последовательно отстаивал интересы украинской государственности и культуры. Входил в состав Галицкого сейма и Палаты господ в Вене. Содействовал открытию украинских гимназий и украинского университета во Львове. В 1914 году представил австрийскому правительству секретный меморандум о необходимости создания Украинского государства. Поддержал создание ЗУНР, однако призвал священников не вмешиваться в политику. В годы Второй мировой войны осудил нацистскую агрессию, прятал евреев в греко-католических монастырях и даже в митрополичьей резиденции.

Михаил Грушевский (1866–1934)

Историк и политический деятель. Председатель Научного общества имени Т. Шевченко, заведующий кафедрой истории Львовского университета. Как ученый создал более 2000 работ, главной из которых является многотомная "История Украины-Русы", над которой Грушевский работал в 1898—1936 годах. Из-за своего неоспоримого авторитета был избран в 1917 году председателем Украинской Центральной Рады в Киеве. Участвовал в создании универсалов. Четвертый Универсал 22 января 1918 г. провозгласил независимость Украинской Народной Республики.

Леся Украинка (1871–1913)

Украинская писательница, переводчица, фольклористка и общественная деятельница. В своем творчестве она объединила глубокое знание народных мотивов с передовыми политическими идеями обретения собственной государственности, сохранения языка и традиций, а также распространения просвещения и пробуждения национального сознания. Описывала украинцев не как часть Российской империи, а как самостоятельный народ с собственной историей и культурой. И, конечно, с правом на самоопределение, за которое он должен постоянно бороться. За свою жизнь создала около 270 стихов, несколько поэм и написала более 20 пьес. Многие из них впоследствии были многократно переведены. Но и сама писательница перевела на украинский немало произведений европейской литературы. Леся Украинка внесла немалый вклад в развитие женского движения. Собственным примером вдохновила многих женщин участвовать в общественной жизни.

Николай Михновский (1873–1924)

Адвоката, публициста и политика называют едва ли не главным идеологом украинской самостоятельности, церковной автокефалии и дерусификации. Основатель Украинской народной партии. Настаивал на конфедеративных, то есть равноправных отношениях с Россией. Свои взгляды изложил в речи "Самостоятельная Украина", которая в 1900 году вызвала настоящий скандал. А в 1905 создал проект украинской Конституции.

Павел Скоропадский (1873–1945)

Политический и военный деятель, по взглядам – монархист. Во времена УНР занимался украинизацией армии. Являлся противником социалистической политики. Однако после свержения Центральной Рады при поддержке немцев стал Гетманом Украинского государства. К заслугам Скоропадского однозначно можно отнести основание Украинской академии наук, целого ряда учебных заведений и культурных учреждений. Отрекся от своих широких полномочий в пользу Директории во главе с Владимиром Винниченко.

Августин Волошин (1874–1945)

Религиозный, культурный и политический деятель, греко-католический священник Мукачевской епархии, которого называют отцом украинского возрождения в Закарпатье. Выступал одновременно против российского и венгерского влияния. Являлся основателем Народно-христианской партии и депутатом чехословацкого парламента. 15 марта 1939 Волошина избрали президентом Карпатской Украины. Через несколько дней государство оккупировали венгерские войска, а глава государства был вынужден бежать за границу.

Александр Кошиц (1875–1944)

Дирижер и комозитор, организатор и руководитель Украинской республиканской капеллы, которая по поручению Симона Петлюры занималась распространением украинской культуры в Европе и за океаном. Выступал с хористами в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Польше и Испании. В 1922 году музыканты выехали в турне в Америку, во время которого на территории США впервые прозвучала народная песня "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. После концерта песня стала символом Рождества во всем мире.

Степан Рудницкий (1877–1937)

Географ, картограф и этнограф. Исследователь и составитель данных по украинской физической, политической и военной географии. В 1927 году основал и возглавил Украинский научно-исследовательский институт географии и картографии. За свою карьеру написал 150 научных работ, в том числе учебники для школ. Труды Рудницкого переведены на французский, английский, чешский, итальянский, венгерский и шведский языки. Отстаивал идеи украинской независимости и государственности. Был убит во время Большого террора в печально известном урочище Сандармох – месте массовых казней интеллигенции.

Симон Петлюра (1879–1926)

Украинский государственный, военный и политический деятель, публицист, литературный и театральный критик. Считается основателем Украинских вооруженных сил. За свои политические взгляды подвергался преследованиям еще с гимназистских времен. Главной идеей революционной деятельности Петлюры была независимость Украины. В 1917 был избран председателем украинского фронтового совета. Приобщался к работе Центральной Рады. Весной 1919 года Симона Петлюру избрали Председателем Директории. Политик конфликтовал с Владимиром Винниченко, потому что отстаивал необходимость наличия в Украине собственной армии. После поражения освободительного движения выехал за границу, где продолжал продвигать идею украинской государственности, надеясь, что она будет восстановлена.

Дмитрий Донцов (1883–1973)

Публицист и философ, творец идеи украинского интегрального национализма. Радикальный противник коммунизма, российского империализма и фактически предтеча Организации Украинских Националистов и Повстанческой Армии. Призвал ориентироваться на Запад и придерживаться космополитических взглядов на мир. Высшей целью называл украинскую государственность и призвал ради ее достижения отвергнуть любые политические разногласия.

Вячеслав Липинский (1882–1931)

Идеолог украинского монархизма. Липинский происходил из польской семьи, но увлекся украинской идеей и присоединился к национальному движению. Разработал монархическ-гетманскую концепцию государства и продвигал идею классового общества с конституционной монархией.

Иван Огиенко (1882–1972)

Религиозный деятель активно участвовал в создании Украинской автокефальной православной церкви. В 1943 году был назначен ее митрополитом. Активно занимался языкознанием, написал более 300 работ по этой теме, разрабатывал украинское правописание. Перевел Библию на украинский язык. В 1951 на Чрезвычайном соборе в Виннипеге был избран предстоятелем Украинской Греко-Православной Церкви в Канаде. Учредил и возглавил Украинский народный университет.

Петр Болбочан (1883–1919)

Военный деятель, полковник Армии УНР. Участник советско-украинской войны, антигетманского восстания. В 1917 сформировал 1-й Украинский Республиканский полк. Был военным комендантом Волыни. В 1918 году подавил январское восстание большевиков в Киеве, защищал от наступления красных Крым, однако вынужден был отступить. Стоял на позиции недопустимости договоренностей с большевиками и критиковал за это украинских политиков. Был расстрелян по решению военно-полевого суда УНР.

Номан Челебиджихан (1885–1918)

Организаторы первого Курултая в Симферополе, глава правительства провозглашенной в 1917 году Крымской народной республики. Поддерживал связи с Украинским Центральным Советом. Во время Съезда народов России в сентябре 1917 г. направленная в Киев от Мусульманского исполкома делегация поддержала решение съезда о превращении России в федерацию равноправных республик. Челебиджихан также приветствовал создание УНР.

Дмитрий Витовский (1887–1919)

Один из руководителей Ноябрьского чина 1918 во Львове. Занимал должность военного министра ЗУНР. Занимался созданием Украинской Галицкой армии и набрал в ее ряды до 100 тысяч человек. Предложил заключить военный союз с УНР и подписал с ней договор о соединении в Фастове.

Андрей Мельник (1890–1964)

Военный и политический деятель, соучредитель Украинского Национального Комитета, начальник штаба действующей армии УНР. Хотя не участвовал в первом конгрессе Организации украинских националистов, все же считается одним из ее учредителей. После убийства Евгения Коновальца вступил в конфликт со Степаном Бандерой и возглавил умеренное крыло организации. В попытках основать украинское государство обращался к Гитлеру, предложив ему создать в рядах германской армии украинские части. Но нацисты не планировали создавать украинскую администрацию, потому Мельник попал в поле зрения гестапо. Впоследствии заручился поддержкой других западноукраинских деятелей и потребовал от Гитлера прекратить свою политику в Украине. В январе-октябре 1944 г. нацисты удерживали Мельника в концлагере Заксенгаузен. После войны эмигрировал. В 1957 году выдвинул идею о создании Всемирного союза украинцев.

Евгений Коновалец (1891–1938)

Считается одним из ключевых идеологов украинского национализма. Полковник Армии УНР, командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкого Совета, командант УВО, глава Провода украинских националистов, основатель и первый глава ОУН. В начале Первой мировой войны попал в российский плен, освободившись из которого основал из других узников Галицко-Буковинский Курень Сечевых Стрельцов – впоследствии одну из самых боеспособных частей УНР. В 1929 году стал одним из основателей ОУН и был избран ее председателем. Пытался поставить украинский вопрос в Лиге Наций, из-за чего был убит агентом НКВД.

Иосиф Слепой (1892–1984)

Предстоятель Украинской греко-католической церкви, которую возглавил в 1944 году – в момент начала преследований со стороны советской власти. Руководил верующими подпольно. Но ночью 11 апреля 1945 г. все же был арестован и провел почти 10 лет в лагерях Сибири, Красноярского края и Мордовии. После освобождения получил запрет возвращаться во Львов и вынужден был устроиться сторожем в дом престарелых. Там продолжил свою пастырскую деятельность – переписывался с верующими, тайно рукопологал в священники, писал послания. Второй раз Иосиф Слепой был арестован в 1957 году и получил 7-летний приговор, однако в 1963 году был освобожден по ходатайству папы Иоанна XXIII и уехал в Рим. В 1963 году выступил на II Ватиканском Соборе и добился предоставления Львовско-Галицкой епархии патриархального статуса. 1966 возобновил деятельность Украинского католического университета в Риме. Посещал украинские общины. Умер митрополит 7 сентября 1984 года, а в 1992 году был торжественно перезахоронен во Львове.

Василий Вышиванный (1895–1948)

Настоящее имя политика было Вильгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург-Лотарингский, он также известен как Вильгельм Франц Австрийский. Происходил из императорского рода Габсбургов, но с юности увлекся украинской историей и культурой. Когда в 21 году стал сенатором австро-венгерского парламента, активно лоббировал интересы представителей украинских территорий. Служил в уланском полку, состоявшем преимущественно из украинцев. У него была большая коллекция подаренных ему вышиванок, которые постоянно носил, за что получил украинское имя Василий Вышиванный. Вписал его в свой паспорт в 1918 году. Отстаивал идею автономного княжества Украины под протекторатом Австро-Венгрии. В 1917-1918 годах воевал вместе с легионом Украинских сечевых стрельцов на юге. Возглавлял отдел зарубежных связей Армии УНР. Был похищен советскими шпионами и умер в тюрьме от туберкулеза.

Елена Телига (1906–1942)

Украинская писательница и активная участница национального движения. Работала в проводе ОУН. В 1939-1941 годах возглавляла литературно-художественное общество "Зарево" в Кракове. В конце октября 1941 присоединилась к одной из походных групп ОУН и приехала в Киев, в частности, чтобы принять участие в учреждении Украинского национального совета. Возглавила Союз украинских писателей. Не подчинилась приказу оккупационной немецкой администрации прекратить работу над журналом "Литавры" и была расстреляна в феврале 1942 года в Бабьем Яру.

Степан Бандера (1909–1959)

Украинский революционер, один из самых радикальных и ярких идеологов националистического движения, глава Провода ОУН(б). В 1932-1933 годах входил в руководство Краевой экзекутивы ОУН и организовывал теракты против польских властей. После раскола ОУН выступил против союза с нацистами, призывал к радикальной подпольной борьбе. В июне 1941 года принял участие в создании Акта восстановления Украинского государства, за что был арестован немцами и отправлен в концлагерь. Активно действовал также против советской власти, в частности, мстил за Голодомор и террор против украинцев. После войны жил в эмиграции, продолжал возглавлять ОУН. Был смертельно отравлен советским шпионом и агентом НКВД в Мюнхене.

Олег Ольжич (1907–1944)

Украинский поэт, политический и общественный деятель, руководитель культурного сектора, а затем заместитель председателя руководства ОУН. В 1938–1939 активно участвовал в развитии Карпатской Украины. В течение 1939-1941 возглавлял Революционный трибунал ОУН. Присоединился к формированию местной администрации и полиции в Киеве. В январе 1944-го после ареста Андрея Мельника взял на себя должность Председателя Провода ОУН. Был убит силами гестапо.

Роман Шухевич (1907-1950)

Политический и военный деятель украинского национального революционно-освободительного движения генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии. В августе 1943 года возглавил третий Чрезвычайный большой сбор ОУН, на котором была принята подробная программа организации. Призвал к объединению всех приверженцев украинской национальной идеи. Развивал УПА по принципам регулярной армии.

Тарас Бульба-Боровец (1908–1981)

Деятель украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны. Один из соучредителей подпольной организации "Украинское национальное возрождение", направленной на проведение образовательной и культурной работы среди молодежи. В 1940 году был откомандирован на Волынь для формирования "Полесской Сечи" и уже в следующем году привлек к ней 10 тысяч бойцов. В августе 1941-го эти силы захватили городок Олевск Житомирской области и основал там Олевскую Республику. После прихода нацистов вместе со своими соратниками организовал партизанское сопротивление, освобождал людей с принудительных работ, устраивал диверсии. Требовал от оккупационной администрации признать самостоятельность Украины и освободить украинских политических заключенных. В 1948 году перебрался в Канаду, где издавал подпольную литературу, в частности, историческую, которую нелегально доставлял в Украину.

Ярослав Стецько (1912–1986)

Политический и военный деятель, активный член ОУН. Выступил одним из инициаторов создания в Кракове в феврале 1940 года Революционного руководства ОУН. Присоединился к бандеровскому крылу Организации и был избран заместителем ее руководителя. В июне 1941 года Стецько созвал во Львове Национальное собрание, на котором был провозглашен Акт восстановления Украинского государства. Стецько избрали премьером Украинского государственного правления. Гитлеровская администрация потребовала отозвать этот акт, но ОУН отказалась. Стецько был за это арестован. После войны эмигрировал. В 1946 году возглавил Антибольшевистский блок народов. Работал против коммунистических режимов и разоблачал их преступления. Подписал договоренность с Китайской антикоммунистической лигой о сотрудничестве.

Василий Макух (1927–1968)

Участник украинского движения сопротивления в СССР, политзаключенный, воин УПА. После Второй мировой войны был приговорен к 10 годам в лагерях за участие в украинском повстанческом движении, однако после освобождения продолжил политическую деятельность. В 1968 году 5 ноября, накануне празднования годовщины большевистского переворота совершил на Бессарабке в Киеве акт самосожжения, во время которого выкриквал "Да здравствует свободная Украина!" и "Долой оккупантов!". В новейшей истории Украины это был первый акт самопожертвования против национального угнетения.

Левко Лукьяненко (1928–2018)

Украинский политический и общественный деятель, дипломат, писатель, юрист и советский диссидент. Организовал "Украинский рабоче-крестьянский союз", выступавший за конституционное отделение Украины от СССР. В январе 1961 года был приговорен к расстрелу за антисоветскую агитацию и пропаганду, однако приговор был заменен на 15 лет лагерей. После освобождения стал одним из 10 основателей Украинской Хельсинкской группы. За это получил еще 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Наказание отбывал в Мордовии, на Урале и Сибири. Помилование получил в 1988 году. В марте 1990 был избран в Верховную Раду Украины, в составе которой стал одним из авторов Акта провозглашения независимости Украины.

Вячеслав Чорновил (1937–1999)

Политик, общественный деятель, публицист, литературный критик. Активно участвовал в движении "шестидесятников" и диссидентов, издавал подпольный журнал "Украинский вестник". Присоединился к созданию Украинской Хельсинкской группы и вошел в ее состав. Активный участник и глава Народного Руха Украины. Отбыл несколько тюремных сроков за антисоветскую пропаганду. В сумме Черноволу пришлось отсидеть 17 лет. С 1990 по 1992 год возглавлял Львовский областной совет, был депутатом Верховной Рады первых трех созывов. На первых президентских выборах в независимой Украине занял второе место, проиграв Леониду Кравчуку.

Василий Стус (1938–1985)

Поэт, представитель украинского культурного движения шестидесятников, диссидент и политзаключенный. Начинал карьеру, как учитель украинского языка Донецкой области и литературный редактор газеты "Социалистический Донбасс". После поступления в аспирантуру переехал в Киев, где совершил свою знаменитую акцию протеста против арестов диссидентов. 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в полном зале кинотеатра "Украина" Стус обратился к присутствующим: "Кто против тирании – встаньте!" – и сам встал первый. За что был отчислен из университета и получил запрет на работу и печать произведений. После отбывания первого ареста за антисоветскую деятельность присоединился к Хельсинкской группе защиты прав человека. Второй раз был арестован в мае 1980 года, и 4 сентября 1985 года умер в карцере тюрьмы Пермского края в России.

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