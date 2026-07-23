День агрессивных энергий и конфликтов, поэтому стоит провести его наедине: гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

В четверг, 23 июля 2026 года, Луна в Скорпионе благоприятствует принятию ответственных решений, но не способствует успешному ведению переговоров. Некоторые могут быть упрямыми и подозрительными, а сплетни могут раздражать. Лучше сосредоточиться на работе и избегать интриг, и тогда день будет успешным. После обеда царит более радостная атмосфера. Солнце в Льве благоприятствует искусству, хобби или просто отдыху.

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Астрологи советуют в этот день заняться чем-нибудь приятным, это поможет восстановить силы и обрести оптимизм, пишет Vogue.

Овен

Вы будете в хорошем настроении, но и немного рассеянны. Постарайтесь уделить внимание деталям различных дел, потому что, если у вас все под контролем, вы избежите проблем. Кто-то может предложить вам поработать вместе, не ввязывайтесь в двусмысленные договоренности. Интуиция подскажет вам, с кем лучше держаться, поэтому не беспокойтесь обо всем, что услышите сегодня. Во второй половине дня вас ждет прилив хорошего настроения; кто-то дружелюбный может пригласить вас на кофе или на прогулку.

Телец

Не давайте людям слишком много обещаний, потому что у кого-то могут быть завышенные ожидания от вас. У вас есть возможности и связи, но даже вашей доброте должны быть пределы. Не позволяйте собой воспользоваться. Венера в тригоне советует вам заботиться о собственных интересах, и от этого выиграют все. Во второй половине дня вы почувствуете потребность сделать что-то для себя. Если вы пойдете за покупками, все равно помните о своих потребностях.

Близнецы

Вы почувствуете, что заслуживаете большего признания. Соединение Марса с вашим планетным положением подсказывает вам начать более эффективно оценивать свои идеи. Квадрат Венеры благоприятствует принятию взвешенных финансовых решений и блестящим идеям по приобретению того, что вам нужно. Однако не обсуждайте это с завистливыми людьми, так как они могут отговорить вас от принятия правильных решений. Сходите на свидание или вечеринку днем, и вы отлично проведете время.

Рак

С самого утра вы будете полны энергии и креативности, поскольку тригон Луны принесет вам успех. Покажите всем свои лучшие качества, блистательно продемонстрируйте свой талант и чувство юмора. Соединение с Меркурием благоприятствует заведению новых знакомств и быстрому разрешению споров на работе. Будьте бдительны и не упускайте даже сплетен, потому что вскоре появится интересная возможность.

Лев

Вы будете в хорошем настроении, но при этом очень ответственны. Вы безропотно примете новые и сложные задачи, если они будут хорошо оплачиваться. Однако сегодня не стоит рассчитывать на щедрость окружающих. Вам придётся потребовать больше денег или других привилегий, и тогда Солнце в соединении привлечет к вам внимание. Не переусердствуйте вечером. Отдохните, потому что завтра появятся новые хорошие идеи.

Дева

У вас появятся революционные идеи. Запишите их, чтобы не забыть, ведь они могут пригодиться после праздников. Сегодняшний секстиль Луны благоприятствует развлечениям и общению, а не тяжелой работе. Однако, что бы вы ни придумали сегодня, у этого будет потенциал. Вам также понравится заниматься домашними делами, обсуждать важные темы с друзьями, планировать поездки и организовывать различные совместные мероприятия.

Весы

Солнце в секстиле принесет вам удачу в отношениях с людьми. Вас ждут интересные беседы, и чужое мнение даст вам пищу для размышлений. После обеда сходите в кино или на встречу по интересам, и вы прекрасно проведете время. Появятся новые темы для разговоров и интересные люди. Вам нужны развлечения и веселье, а Марс в трине также благоприятствует флирту. Не стесняйтесь искать веселье и не зацикливайтесь на прошлом.

Скорпион

Вас ждет насыщенный, но успешный день. Соединение Луны благоприятствует начинаниям, успех которых зависит от одобрения важных людей. Вы можете браться за более амбициозные задачи, поскольку они принесут вам дополнительные деньги на различные излишества. Однако во второй половине дня замедлите темп и сосредоточьтесь на своих переживаниях и эмоциях. В конце концов, вы найдете способ переключить свой настрой на более творческий и открыться новым возможностям.

Стрелец

Вы будете независимы и быстры в принятии решений. Вы не позволите никому контролировать вас и даже начнете эффективнее бороться за то, что вам по праву принадлежит. Только не переусердствуйте с бунтом против всего мира, иначе останетесь в одиночестве. Не спешите, так как легко совершить ошибки или даже заблудиться. Во второй половине дня отдохните от повседневной рутины. Сходите на йогу, в спортзал или в бассейн, и вы восстановите силы и обретете оптимизм. Завтра Луна в вашем знаке обещает очень продуктивный день.

Козерог

Займитесь работой или уборкой, и время пролетит незаметно. Только будьте осторожны со словами, особенно если вы собираетесь обсуждать личные решения кого-то. Вы можете немного запутаться в ситуации, особенно если в последнее время вокруг вас происходит много всего. К счастью, ваша интуиция защитит вас от неприятностей. Вечером все сомнения рассеются, и вы сможете вздохнуть с облегчением. Сериал или книга еще больше улучшат ваше настроение, найдите время для отдыха.

Водолей

Квадрат Луны предвещает насыщенный день. Вы можете замещать отсутствующих или начать больше помогать коллегам или близким. Не жалуйтесь, ведь вы наконец увидите результаты своих усилий. Однако не позволяйте работе поглощать весь ваш день. Уделите больше времени хобби и отдыху, так как вечером вам нужно больше свободы и расслабления. Противостояние Солнца также благоприятствует путешествиям и интересным знакомствам.

Рыбы

Вас ждет день, полный интересных встреч. Меркурий в тригоне заставит людей внимательнее слушать вас. Кто-то важный составит о вас очень хорошее мнение. Однако во второй половине дня избегайте семейных ссор, лучше сосредоточиться на уборке или покупках. Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы сделать все лучше. А если у кого-то есть другие идеи, пусть они реализуют их сами и финансируют сами.

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