Привет, мои любимые друзья и недруги! Что-то оччень давно уже не было у нас урока "исторического ликбеза". На "апщепанятном", естессна. Сегодня поговорим про огурцы в трехлитровых банках.

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Пристегиваемся к креслу нашей машины времени, берем в одну руку чашечку чаю или кофию, в другую - бокал бренди, благо сегодня выходной - можно себе позволить и поехали...

Снова и снова почитатели СССР плачут о том, что Горбачев, "развалил страну".

Нет, родные мои - Горбачев как раз пытался ее сохранить. Никто после Сталина не пролил столько крови, как Михаил Сергеевич. Тбилиси, Вильнюс, Сумгаит, Ош, Баку, Степанакерт...

СССР развалился потому, что не мог не развалиться. Вы когда-нибудь задумывались, почему в магазинах невозможно было купить нормальных корнишонов и пикулей - только огромные наполовину желтые огурчищи в трехлитровых банках, иногда даже резанные, потому, что в банку не влезали?

Да потому, что колхозу надо было выполнять и перевыполнять план. Чем больше огурец - тем больше он весит. Чем больше сдадим - тем лучше. А корнишончики - они крохотные, с ними возиться надо, собирать их долго и хлопотно. А рабочих рук не хватает. А зарплата работниц на уборке огурцов в поле на солнцепеке - 2 р. 80 коп. И то, если план дашь, а они не слабый - это вам не 20 кило на даче собрать.

Поэтому председатель колхоза заинтересован в том, чтобы собирать огромные "желтяки" и не заинтересован в корнишонах. И работницы, которых он нанимает - тоже. А начальникам в высоких кабинетах и подавно параллельно - им главное "вал по плану".

Огурцы - мелочь, но мелочь, которая демонстрирует совершенно неэффективную систему економики. Главный ее двигатель - конкуренция. На рынке товаров, услуг и еще - на рынке труда. Безработица - лучший стимул работать хорошо.

Ну и, конечно, огромнейшие ресурсы, потраченные на танки. В СССР после Второй мировой выпущено одних только танков более 125 тысяч - больше, чем во всех странах мира вместе взятых. Когда-то Ленин о 100 тысячах тракторов мечтал. Но танк в отличие от трактора не дает хлеба. Это не актив, а пассив.

125 тысяч танков - это около 5 миллионов тонн одной только стали. А кроме танков были еще и БМП, БМД, БТР, БРДМ, МТ-ЛБ и другое добро.

СССР кое-как держался пока миллионы людей на заводах вкалывали за копейки. Держался, пока десятки миллионов колхозников на положении крепостных вкалывали на полях практически бесплатно: 7-12 рублей "колхозной" пенсии - это нормально? Пальто зимнее стоило 80.

Как только в 60-е годы пошла волна бунтов (о Новочеркасске мы знаем, а о Москве, Краснодаре, Муроме, Александровске, Артемовске, Горловке, Донецке, Кривом Роге, Одессе, Краматорске, Кемерово, Чимкенте, Омске, Сумгаите, Туле практически ничего) и коммунистам пришлось повышать зарплаты...

Как только колхозникам выдали паспорта (1971 год - отмена унизительного рабства на 1/7 части земной суши) и опустели деревни и села... Даже огромные огурцы собирать стало некому.

Как только в ответ на агрессию в Афганистане мировое сообщество ввело экономические санкции и рухнули цены на нефть... Вот тогда не стало и Советского Союза.

Так что не в Горбачеве дело. Дело в 125 000 танков. Ну, и в желтых уродливых огурцах, конечно...

Урок окончен.