'Делается все, чтобы они вернулись домой': в ГУР объяснили, как Украине удается узнавать о пленных больше, чем Красному Кресту

Международный комитет Красного Креста должен был бы обладать подробной информацией о наших пленных, которых удерживает Россия. Однако Украина сейчас знает о своих гражданах, находящихся в российском плену, гораздо больше, чем эта организация.

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Этому способствует то, что наша страна использует более совершенные методы для получения информации о пленных. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Для выяснения деталей относительно украинцев в плену используются источники и направления, которые позволяют получать больше данных и оперативно их обновлять.

Юсов отметил, что отдельного внимания заслуживают семьи военнопленных. Они по собственной инициативе и фактически самостоятельно занимаются OSINT-разведкой и аналитикой через открытые источники.

"Поэтому все, кто установлены как живые и в плену – подаются (на обмены – Ред.). Когда речь идет о таком большом обмене – это конкретные категории тяжелобольных и тяжелораненых, делается все, чтобы они вернулись домой. Далее начинаются нюансы – еще никогда работа переговорной группы не была простой, но интересы пленных и национальные интересы будут защищены", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Это уже второй обмен за текущую неделю.

Украина смогла вернуть домой защитников, которые служили в рядах Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Домой возвращаются защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

В частности, вернуть удалось еще одну группу тяжелораненых защитников. Всех их доставили в больницу. Большинство воинов находились в российском плену более двух лет. Их ждет длительный процесс лечения, реабилитации и восстановления.

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