Дедушку нашли, а тело внука ищут до сих пор: в Украине увеличивается число трагедий на воде

Украинцы продолжают гибнуть на воде. Только за три месяца этого года, по данным ГСЧС, утонуло 142 человека, тогда как в прошлом году таких печальных случаев было меньше – 125. К сожалению, среди погибших есть дети.

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Решили проверить крепость льда

7 января на Черниговщине произошла трагедия. Недалеко от села Брусилов возле реки Снов 66-летний дедушка гулял с 7-летним внуком. Внезапно мальчик выбежал на лед и провалился. Дедушка пытался спасти внука, хотел схватить его за курточку, но каждый раз сам проваливался в воду. Пока течение не затянуло мальчика под толстый слой льда. Дедушка тоже не смог спастись.

Спасатели нашли тело дедушки, а вот мальчика ищут до сих пор. Пока безрезультатно.

В Первомайске Николаевской области на реке Синюха 28 февраля утонули двое детей: 6-летний Василий и 10-летний Женя, мальчики – двоюродные братья. Дети днем ушли из дома на прогулку и не вернулись. Родственники сначала сами пытались их найти. Затем подключилась полиция, кинологи, военные, а также спасатели.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС всю ночь искали детей. Первым достали тело старшего брата. И только около 14:00 смогли вытащить тело младшего мальчика. Дети провалились под лед.

К сожалению, дети и подростки часто не могут оценить опасность прогулки по льду водоема. Нынешние зимы слишком теплые для того, чтобы ледяной покров хорошо застыл. И в любой момент он может треснуть.

Так, 15 февраля в селе Корсунка Одесской области трое подростков 14-15 лет решили проверить на прочность лед на местном озере. В какой-то момент лед треснул – и трое детей оказались в холодной воде.

Очевидцы сразу вызвали ГСЧС, но спасти детей так и не удалось.

Еще одна трагедия случилась 13 февраля на Херсонщине. Там на льду реки Ингулец гуляли четверо подростков. Лед не выдержал – и все они провалились. Это с берега увидела 16-летняя девочка и бросилась на помощь. Однако она сама провалилась под лед.

Очевидцы успели спасти ее, а также вытащили еще одну девушку. Спасатели уже занялись поиском остальных пропавших. Сначала нашли тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а потом достали и тело 13-летнего мальчика.

Рискуют жизнью ради рыбалки

Кроме детей, жертвами становятся рыбаки, которые, рискуя жизнями, выходят на тонкий лед.

Так, в Конотопском районе Сумщины 6 марта утонули двое рыбаков, мужчинам было 30 и 51 год.

В этой же области жертвами зимней рыбалки стали еще двое жителей Шостки – мужчины 51 и 63 лет. 20 февраля они отправились ловить рыбу на реку Десенка на приграничье. И хотя на улице было до -16, лед на реке был толщиной от 6 до 25 см. Мужчины провалились.

Спасатели трое суток искали их, но так найти и не смогли.

Что делать, если провалился под лед

Спасатели советуют, как вести себя, если вы провалились под лед.

Следует широко раскинуть руки по краям ледового пролома, так удерживаться, чтобы не окунуться в воду с головой. Пытайтесь, не обламывая край льда, без резких движений выбраться на лед, наползая на него грудью и по очереди вытаскивая ноги.

Главное, чтобы ваше тело занимало как можно большую площадь опоры. Выбравшись на лед, не вставайте, а откатитесь от края, а потом ползите в ту сторону, откуда вы пришли. Будьте осторожны, пока не доберетесь до самого берега, не бегите.

Если на ваших глазах под лед провалился человек, сообщите, что вы идете ему на помощь. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру, это увеличит площадь опоры. И так ползите к пролому, широко раскидывая руки.

Не подползайте к самому краю, чтобы не оказаться в воде. Можно использовать ветку, палку, куртку, чтобы человек мог за нее зацепиться и выбраться на лед.