Давали тем, кто приносил плохую весть: раскрыта тайна "проклятой" украинской фамилии

В древности фамилией "Пугач" называли людей, приносивших плохие вести. Сейчас это одна из самых распространённых фамилий в Украине.

Видео дня

OBOZ.UA сообщает, что фамилию Пугач носят 8695 граждан Украины, что обеспечивает ей 339-е место среди самых распространённых фамилий страны. Больше всего его носителей проживает в Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Каково происхождение и значение фамилии Пугач?

Согласно исследованию общества "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова из города Прилуки Черниговской области, когда-то фамилию Пугач считали несчастливой. Считается, что его происхождение связано с названием ночной птицы, которой в народных поверьях приписывали способность предвещать несчастья.

Образ пугача встречается в произведениях о казаках-запорожцах. В частности, в одном из них есть строки: "Ой, не пугай, пугачонок, в зеленом байрачке".

Вероятно, в древности "пугачами" могли называть людей, которые приносили плохие вести или чье появление предвещало неприятности.

В то же время существует и другая версия происхождения родового имени. Согласно ей, слово "пугач" означает сову или сича. Но и здесь присутствует мотив предвещания беды, ведь в древности верили, что крик сича предвещает пожар, смерть или другое несчастье.

Впрочем, пугач не всегда символизировал только беду. По народному поверью, его крик мог не только предвещать беду, но ипредупреждать людей об опасности.

Как писал OBOZ.UA, есть украинские фамилии, которые могут скрывать тайны. Они не имеют очевидного происхождения и не являются производными от других слов или имен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!