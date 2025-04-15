'Давайте молиться': в сети показали кадры из церкви в Сумах во время российского удара в Вербное воскресенье. Видео

13 апреля, в Вербное воскресенье, российские захватчики ударили по Сумам баллистическими ракетами, убив 35 человек и ранив еще более чем сотню. Момент атаки врага попал на видео, которое снимали во время праздничной службы в одной из церквей города.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали на YouTube канале церкви. Первый взрыв прогремел сразу после того, как священник призвал прихожан к молитве.

От прилета здание встряхнуло, из окна церкви был виден столб дыма, который поднялся над местом удара РФ.

"Давайте молиться", – говорили прихожане, а одна из женщин поблагодарила Бога за то, что он спас их жизни.

Затем раздался второй взрыв: от него посыпалось разбитое стекло, было слышно, как сработали сигнализации на автомобилях. Тогда люди, находившиеся в церкви, пошли в подвал.

Мы рассказывали о семье Мартыненко из Старого Села, которую в Сумах убили россияне. Мама Наталья, папа Николай и 11-летний сын Максим в то утро поехали на службу в протестантскую церковь, расположенную на соседней улице от места прилета.

Вся семья погибла от второго прилета баллистической ракеты. Первая ударила по зданию Сумского университета. Тогда семья ушла со службы – они направились в сторону, где произошел взрыв. Но вскоре последовал удар второй баллистической ракеты, которая уже была с кассетным зарядом. Она взорвалась прямо в воздухе над головами людей, чтобы было больше жертв. От этих обломков и погибла семья Мартыненко.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23". На данный момент известно о 35 погибших людях, среди них – 2 ребенка, в результате российской атаки по городу. Пострадали 129 человек, из них 17 детей.

Один из пассажиров автобуса №62, попавший под российский обстрел в Сумах, поделился страшными подробностями того дня. По его словам, автобус был переполнен – в Вербное воскресенье многие ехали в церковь и на кладбище.

В Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

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