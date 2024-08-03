Дастин Хоффман: звезда Голливуда, обладатель 'Оскара' узнал о своем украинском происхождении в возрасте 78 лет и расплакался

О том, что его предки – дедушка и бабушка, Фрэнк Хойхман и Эстер Черковская – родом из Украины, а точнее из Белой Церкви, что недалеко от Киева, Дастин Хоффман узнал не так давно. По словам самого актера, в его семье тщательно скрывали историю переезда в США, поскольку она была связана с драматическими событиями, от которых взрослые старались уберечь младшее поколение.

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Фрэнк и Эстер первыми выехали из Украины в Европу, а впоследствии в США, но когда на их родине начались еврейские погромы, дед Хоффмана вернулся обратно, чтобы спасти своих родителей. Он не только не смог этого сделать, но и погиб сам: вместе с его отцом, Самуилом, прадедом актера, его арестовали, а затем расстреляли – это произошло в 1921 году. Прочитав документы, которые подтверждали правдивость этих событий, актер не мог сдержать слез. "Мои родные умерли, чтобы я мог жить здесь и стать тем, кем я стал, – говорит он в интервью. – Тема родственников в нашей семье никогда не поднималась – считалось, что они нам не нужны, а оказывается, отец просто хотел защитить нас и мать от ужасов, связанных с трагедией нашей семьи".

"Тебя в актеры не возьмут – ты некрасивый"

Один из самых известных актеров Голливуда появился на свет 8 августа 1937 года вскоре после того, как его родители – Лилиан и Харви – переехали из Чикаго в Лос-Анджелес. Отец Дастина работал дизайнером мебели, агентом по ее продаже и бутафором на студиях Голливуда, именно он заразил сына любовью к кино, рассказывая ему забавные и поучительные истории, происходившие на съемочных площадках. Тем не менее поначалу мальчик мечтал стать джазовым музыкантом – как его мать: он самостоятельно обучился игре на пианино (он и сейчас очень любит играть на нем), учился музыке в школах Лос-Анджелеса и Санта Моники, но потом два раза сделал резкий разворот в судьбе: сначала поступил в медицинский колледж, из которого его вскоре отчислили, а затем решил попробовать свои силы в актерстве.

Родственники, используя тактичные выражения, пытались отговорить его, что же до его тети Перл, то она в выражениях не стеснялась. "Тебя в актеры не возьмут, – говорила она племяннику, – ты некрасивый". О карьере голливудской знаменитости Дастин тогда не задумывался – причина, по которой он сделал такой выбор, была более прозаической: он хотел… устроить личную жизнь. Таким образом скромный и застенчивый Хоффман получил возможность знакомиться и общаться с девушками, до тех пор ему это не удавалось – на него просто не обращали внимания. В колледже, куда поступил Хоффман, по словам его друга, никто не проваливал актерское, но, несмотря на такие невысокие требования, продержался он там всего лишь год, но за это время успел дебютировать на Бродвее и сыграть в эпизоде телевизионного сериала "Обнаженный город".

"Маленький большой человек"

В последующие несколько лет Дастин только и делал, что, по словам своих биографов, топтался на театральных подмостках (как на Бродвее, так и в других театрах Нью-Йорка) и время от времени появлялся в телевизионных шоу. Все изменилось, когда он наконец-то сыграл в полнометражном фильме "Тигр делает вид, что он делает". Этой работой Хоффман обратил на себя внимание режиссеров и вскоре получил главную роль в комедии Майка Николса "Выпускник", сломав тем самым все стереотипы, касающийся голливудских героев – высоких и гипертрофированно мужественных красавцев, к которым привыкли зрители. За эту работу актер получил гонорар в 17 тысяч долларов, что по тем временам составляло приличную сумму, и свою первую номинацию на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль". А ведь до этого он даже не ходил на кастинги на главную роль – он был уверен, что она ему не достанется.

"Когда тебе много раз повторяют одно и то же, – говорит Хоффман в интервью, – ты начинаешь верить в то, что так оно и есть. На кастингах я постоянно слышал, что я некрасив (мой друг Роберт Дюваль называл меня Барбарой Стрейзанд в мужской одежде), невысок ростом (он у меня составляет 1 метр 58 сантиметров), а значит, несовершенен и не могу претендовать на главную роль – в лучшем случае я могу быть всего лишь забавно выглядящим второстепенным персонажем".

Критики считают, что Голливуд должен быть благодарен Хоффману за то, что он сделал героем американского кино обыкновенного, ничем не примечательного, хоть и очень симпатичного человека – в литературе XIX века таких называли "маленькими", тем не менее, оставляя за ним право на счастливую жизнь. Символично, что один из фильмов Хоффмана так и называется "Маленький большой человек". Роберт де Ниро высоко оценил влияние Хоффмана на актерскую профессию, сказав, что он – "актер с лицом обычного человека, воплотившем на экране душераздирающую человечность".

Два "Оскара" и "Тутси"

Вторую номинацию на "Оскар" принесла Хоффману работа в фильме "Полуночный ковбой", который вышел на экраны в 1969 году. В 70-х он еще два раза становился номинантом на высшую кинематографическую награду, пока в 1979 не получил свой первый "Оскар" за работу в драме Роберта Бентона "Крамер против Крамера". На волне успеха он сыграл в комедии "Тутси", во время съемок которой большую часть времени провел переодетым в женщину. Во второй половине 80-х Хоффман каждый год появлялся в новом проекте и даже попробовал себя в роли продюсера в телевизионной версии "Смерти коммивояжера", за актерскую работу в которой получил премию "Эмми". В 1988 году на экраны вышел, пожалуй, самый известный фильм актера – драма Барри Левинсона "Человек дождя", за который Хоффман получил второй "Оскар" и "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. Всего на счету Хоффмана почти полсотни фильмов, среди которых "Знакомство с Факерами", "Парфюмер: История одного убийцы", "Спящие", "Жанна Д'Арк".

"С ним трудно работать"

Кинокритики навесили на Хоффмана большое количество ярлыков, среди которых есть как положительные, так и отрицательные характеристики: его часто называли целеустремленным перфекционистом, но при этом отмечая, что "с ним трудно работать". "Я знаю многих людей, про которых говорят то же самое, – рассказывает актер в интервью, – и их характеристики не более правдивы, чем мои, но это не значит, что в моей репутации нет ни слова правды. Трудным называют любого человека в нашем бизнесе, который подвергает сомнению работу – как свою, так и чужую. Я не умею соглашаться с тем, что результат съемок хорош, если на самом деле он плох – видимо, за это меня и называют "трудным".

Отец шестерых детей

Жизнь Хоффмана не ограничивается съемочной площадкой – он прекрасный семьянин и отец шестерых (!) детей. Двое – от брака с первой женой, балериной Энн Бирн (общая Дженна и удочеренная Карина), в браке с которой он прожил десять лет, и четверо – от подруги детства, а ныне – бизнес-леди Лизы Готтсеген, в браке с которой актер живет с 1960 года: сыновья Джейкоб и Максвелл, дочери – Ребекка и Александра.

На грани жизни и смерти

Дастин Хоффман как минимум два раза в своей жизни находился на грани жизни и смерти. Первый раз это случилось в тот момент, когда он только начинал свою актерскую карьеру. На вечеринке, на которой Дастин и его тогдашняя подружка решили отпраздновать полученную им в театре роль, вспыхнула кастрюля с маслом для фондю, и Хоффман получил ожоги третьей степени. Тогда он буквально сбежал из клиники, поскольку не хотел пропустить работу над спектаклем, и неделю репетировал в бинтах, отказываясь принимать обезболивающие – он опасался, что их седативные свойства снизят скорость актерской реакции. Состояние Хоффмана ухудшилось, и его врач настоял на тяжелой операции, результаты которой были непредсказуемыми. Он выжил, но чего ему стоил проведенный в больнице месяц, в течение которого один за другим умирали его соседи по палате, Хоффман помнит до сих пор. Актер признается, что в то время пересмотрел отношение к своей жизни, дав себе слово ценить каждый ее момент.

В 2013 году у 75-летнего Хоффмана диагностировали рак. К счастью, болезнь была обнаружена на ранних стадиях, а сделанная вовремя операция прошла успешно. О том, что любимый многими актер пережил онкологию, стало известно тогда, когда все осталось позади. По словам звезды, тяжелые времена ему помогла пережить жена Лиза, которая постоянно находилась рядом.