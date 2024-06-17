УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Дар’ї или Дарії? Как правильно склонять имя Дарья

Юлия Потерянко
Новости. Общество
1 минута
75
Дар’ї или Дарії? Как правильно склонять имя Дарья

Имена в украинском языке могут иметь по несколько форм и в таком случае их склонение по падежам может вызвать у говорящих сложности. Примером такого имени является пара Дар’я и Дарія..

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, как именно нужно склонять эти две формы. И почему нельзя делать это одинаково для обоих вариантов.

Происхождение имени

Словари указывают на то, что именно эти две формы являются производными от древнеперсидского Дарий – эллинизированной формы имени Дараявауш. Перевести его можно, как "обладающая добром" или "богатая".

При этом у древних славян существовало имя Дарина, которое в современном украинском перешло в такие формы, как Одарина или Одарка. В таком случае оно означает "подаренная богом". Так или иначе, а в народном сознании все формы этих имен переплелись в единое целое.

Как склонять имена Дар’я и Дарія

Склонять имя человека нужно всегда, беря за основу именно ту форму имени, которую он сам использует для себя. Имя – это важный способ самоидентификации человека и изменять его без согласия носителя не просто невежливо, но и грубо.

Итак, оба имени нужно склонять, имея в виду, как именно они пишутся и произносятся – с буквой і или через апостроф. Вот как правильно делать это, согласно требованиям словарей.

Дар’ї или Дарії? Как правильно склонять имя Дарья
Дар’ї или Дарії? Как правильно склонять имя Дарья

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно склонять украинское имя Любов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.