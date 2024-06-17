Дар’ї или Дарії? Как правильно склонять имя Дарья

Имена в украинском языке могут иметь по несколько форм и в таком случае их склонение по падежам может вызвать у говорящих сложности. Примером такого имени является пара Дар’я и Дарія..

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OBOZ.UA выяснил, как именно нужно склонять эти две формы. И почему нельзя делать это одинаково для обоих вариантов.

Происхождение имени

Словари указывают на то, что именно эти две формы являются производными от древнеперсидского Дарий – эллинизированной формы имени Дараявауш. Перевести его можно, как "обладающая добром" или "богатая".

При этом у древних славян существовало имя Дарина, которое в современном украинском перешло в такие формы, как Одарина или Одарка. В таком случае оно означает "подаренная богом". Так или иначе, а в народном сознании все формы этих имен переплелись в единое целое.

Как склонять имена Дар’я и Дарія

Склонять имя человека нужно всегда, беря за основу именно ту форму имени, которую он сам использует для себя. Имя – это важный способ самоидентификации человека и изменять его без согласия носителя не просто невежливо, но и грубо.

Итак, оба имени нужно склонять, имея в виду, как именно они пишутся и произносятся – с буквой і или через апостроф. Вот как правильно делать это, согласно требованиям словарей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно склонять украинское имя Любов.

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