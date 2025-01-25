Я ніколи не відчувала такої ненависті (ось просто на фізичному рівні) як останні дві доби до деяких осіб з інфо простору. А також я давно не відчувала такого відчуття зневаги до інших наших співвітчизників, хто підтримав всю цю маячню про як треба вмирати красиво і як у всьому винні наше командування, яке не вчить вмирати гідно та співати під дулом автомату "Марсельезу".

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Які таскали мережою світлини останніх хвилин людей, яких зараз розстріляють заради написання свого експертного (читай ні) допису. Кожен раз я уявляла себе на місці тих, для кого оці фігури в пікселі - батько, чоловік чи син.. за мить до смерті. Мене рвало дві доби і я дуже багато хотіла написати. І ось я знайшла допис який якнайкраще ставить крапку в цьому питанні. Бо в ньому є і емоціі (бо тут без них ніяк) і є Сухі Факти, без яких жодна дискусія не завершиться.

Це зробив Олексій Петрович Голобуцький за що йому велика подяка. А ще відразу хочу попросити покинути цю сторінку всіх тих цивільних, хто сидячи на дивані відкриває свого рота і дає рекомендації як треба вмирати чи здаватися в полон. Як треба воювати, командувати і так далі. Знаєте як? Підняли сраки свої і пішли на фронт. Жінки, до речі, також. Не вистачає жінок в армії зараз.

Тож допис пана Олексія :

Безугла написала пост на підтримку вимог Арестовича вмирати в полоні красиво і закликала ЗСУ невідворотно карати тих, хто здався в полон і посмів не здохнути гордо.Опустимо аморальність такого ляпотіння - все одно для Люсі як дистанційного масажера простати "мораль" завжди була неприємним різновидом якоїсь інфекції з розряду венеричних. А Безугла з ним на одній хвилі.Опустимо, що Люся висловлює своє презирливе "фе!" тисячам недостатньо кіногенічно загиблих і полонених бійців десь з затишної Нью-Йоркщини чи з віденської кав'ярні. Люсі, мабуть, все ж неприємно на таке дивитись, тож він вивергає свій дискомфорт тими отворами і в той спосіб, в який вже спроможний.А Безугла робить те саме з убезпечених ЗСУ і спецслужбами кабінетів на Банковій і Грушевського. І оскільки не може бути мобілізована за статевими ознаками, не має ні сина, ні брата, ні батька на фронті, які кожної миті ризикували би опинитись на місці полонених, - то може сприймати ситуацію як театральну постановку. Недостатньо артистичну і переконливу: де гордий розворот пліч Космодем'янської, де "я - комсомолець, стріляй!", де кидання на амбразуру власним тілом?.. Безугла невдоволена такою бездарністю.

Це все з категорії моральних норм і совісті, до яких ні Арестович, ні Безугла стосунку не мають за ТТХ. Тому й апелювати до подібного - дурня.

А от демонстрація унікального градусу... емм, інтелектуальної специфічності Безуглої - це вже річ конкретна. "Виразниця волі простого народу 217 виборчого округу" (Привіт, "прості українські виборці" Оболоні! Пишаєтесь?) поважно і серйозно вимагає від офіцерів навчати бійців артистично здаватись в полон - щоб їй і Арестовичу картинка подобалась та сама просилась на плакат. Картинка з розтерзаними тілами бійців, ясно. Бо з пафосом інакше не буває.

Так, Безугла альтернативно інтелектуальна і неосвічена. Люся взагалі життя присвятив езотеричним практикам і пошуку чужих простат в астралі - де їм знати про такі речі як інструкції для здачі в полон заради максимальної ймовірності вижити і зберегти боєздатність, які діють в усіх країнах НАТО? І які в нас перекладались і адаптувались до наших реалій - тобто, до характеристик російських катів - з 2014-15 року офіцерами ССО (принаймні, я знаю про таку роботу саме від розробників і тренерів звідтам). Щоправда, для підрозділів ЗСУ такі інструкції, вже готові, досі не утверджені. Однак загалом роз'яснювальна робота на тему "головне - виживи" ведеться.

Так от, це основа виживання в полоні. Не викликати агресію у ворога. Не дивитись в очі. Не говорити голосно. Тим більше - не матюкати. Не приймати загрозливих поз. На коліна, на живіт - як завгодно, щоб не спровокувати вбивство чи катування.

До речі, оці відео з нашими полоненими, де вони розповідають "голих-босих відправили", "ТЦК заломав, я не хотів, я мирний бариста", "нас всіх на наркотиках тримають" абощо (крім явних фейків) - це якраз належне дотримання всіх пунктів інструкцій щодо поводження в полоні. Зізнавайся в усьому. Підтримуй всі ідеї ворога. Під протокол, на камеру - як завгодно. Твоя задача - вижити. Якщо ти опинився в полоні - повідомляй все, про що питають. Виживи, стань цінним полоненим. То вже задача твоїх командирів - після повідомлень про взяття в полон частини особового складу змінити дислокацію, коди, паролі абощо. Все, що за умовчанням вважається відомим ворогу від полонених.

Тому я ніколи не засуджую і тим більше не долучаюсь до кампаній з хейту фігурантів отаких ворожих відео. Бо все вони роблять правильно. Виживуть, їх долучать до обмінного фонду - навіть погляду осудливого не заслужили. Молодці, що дожили і протримались.

І до речі, беззбройність - це базова сутність здачі в полон. Відома за багато століть до Женевської конвенції. Доки ти зі зброєю - ти не здаєшся в полон, ти комбатант і тебе можна і треба вбивати. Ти склав всю зброю - отже, ти здаєшся в полон і щодо тебе діють норми і правила ведення війни. Ну, в прикладенні до росіян "теоретично можуть іноді діяти норми і правила".

Якщо боєць побачив безперспективність теперішньої позиції і критичну недостатність ресурсів, гарантовану неможливість вижити - він може прийняти рішення здатись в полон (а може й не прийняти, бо це росіяни, полоненого з певною ймовірністю може бути вбито особливо жорстоко). Якщо все ж вирішив здаватись - то мусить позбутись будь-якого озброєння (з лопатою і мотузкою включно).

В підсумку, якщо є хоч якийсь шанс вижити після взяття бійця в полон - він має дотримуватись всіх інструкцій на цей випадок. І плювати на кретинічні уявлення аморальних і тупих істот про гарну картинку "здачі героя в полон". Ставати на коліна, лягати обличчям до землі, дякувати ворогу, що не вбив, переконувати, що ніколи не хотів воювати і з дитинства за Москву... Випадок Мацієвського - крайній. Коли вже точно відомо, що вижити не вдасться ніяк.

І ще одне. Ми всі в курсі, що Безугла сидить на дуже короткому повідці і фактично є просто нижнім запасним ротом "5-6 ефективних менеджерів". Тобто, якщо Безугла вимагає карати офіцерів і бійців за здачу в полон і спробу вижити - значить, це і позиція влади, що бійці мають завжди обирати загибель, навіть коли є шанс вижити?.. От це вже справді вражає...