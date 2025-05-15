Cyber Cup 2025: MOYO объявил даты проведения Всеукраинского любительского кибертурнира по Dota 2

24-25 мая 2025 года состоится масштабный онлайн-кибертурнир среди любителей по игре в Dota 2 – MOYO Cyber Cup 2025. Участие в турнире является бесплатным, и каждый желающий может попробовать свои силы, независимо от места жительства или уровня профессиональной подготовки.

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Турнир проводится с целью поддержки молодежной геймерской среды, создания новых возможностей для самореализации молодежи и популяризации культуры честной игры и командного взаимодействия.

Кто может принимать участие?

В турнире принимают участие как уже сформированные команды (5 игроков), так и отдельные участники или неполные команды (2-4 игрока). Перед стартом турнира организаторы сформируют полные составы команд по собственному алгоритму.

Чтобы присоединиться к MOYO Cyber Cup 2025, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Призовой фонд соревнований достигает 300 000 гривен, что подчеркивает высокий статус события на украинской киберспортивной арене:

1-е место – монитор 31.5" MSI MAG 32CQ6PF Curved (9S6-3DC94M-010). Каждому из игроков команды.

2-е место – игровая гарнитура HyperX Cloud Alpha WL, Black/Red (4P5D4AA). Каждому из игроков команды.

3-е место – кресло игровое 2E Gaming OGAMA II RGB Black. Каждому из игроков команды.

4-е место – корпус 2E GAMING CONTEGO NEO (2E-GW05) + держатель для VGA 2E GAMING. Каждому из игроков команды.

100 участников (каждому из игроков команды, занявших на турнире с 1-го по 20-е место включительно) – специальные призы на сертификат 500 грн.

Призовой фонд будет распределяться между командами, которые займут с 1-го по 4-е место в финальной турнирной таблице. Вознаграждение получит каждый участник призовых команд.

"Киберспорт в Украине продолжает набирать мощность: наши команды побеждают на мировых аренах, а игроки становятся звездами международного масштаба. С 2020 года имеем официальный статус вида спорта в Украине, быстрый рост инфраструктуры, новые школы, секции, а турниры собирают миллионы просмотров на Twitch и YouTube.

Украинский киберспорт – это о национальной гордости, таланте и современном украинском успехе.

Именно поэтому MOYO Cyber Cup – не просто соревнования. Это о чем-то большем. Мы хотим вкладывать в будущее – развивать сильную, умную, объединенную молодежь, – делится генеральный директор MOYO Валентин Ивакин. – Мы считаем своим долгом создавать пространство для развития и поддержки новых талантов".

Предыдущий турнир MOYO Cyber Cup 2021 стал знаковым событием в отечественной киберспортивной среде, войдя в Книгу рекордов Украины как самый масштабный любительский онлайн-кибертурнир, организованный ритейлером.

"Мы убеждены, что киберспорт – это об игре, о стратегии, интеллекте, выдержке и партнерстве. Именно эти качества мы стремимся поддерживать и развивать через подобные инициативы", – добавляет Валентин Ивакин.

Мировые технологические лидеры HP и HyperX выступили генеральными спонсорами турнира. В организации приняли участие 2E Gaming и SkiLL, которые предоставили техническую и организационную поддержку. Информационное освещение турнира обеспечили OBOZ.UA, MIND, SPEKA и Киевстар ТВ, усиливая узнаваемость события в медиапространстве.

"Мы стремимся создать не просто соревнования, а настоящую платформу для развития киберспортсменов. Каждый участник, который достигнет высоких результатов, должен быть вознагражден за свои усилия и мастерство", – комментирует пресс-служба MOYO.

Трансляция отборочных игр и гранд-финала состоится на каналах:

Twitch

Youtube

MOYO – национальный омниканальный ритейлер техники и электроники в Украине, работает с 2009 года. Сеть MOYO объединяет более 90 магазинов в более чем 45 городах. В 2024 году компания получила награду от Украинской народной премии в номинации "Сеть магазинов техники и электроники года". В ассортименте ритейлера более 60 тысяч сертифицированных товаров от более чем 500 мировых производителей. Кроме того, MOYO предлагает услуги доставки, кредитования, поддержки и консультирования клиентов в контакт-центре, который работает 24/7, обеспечивая высокий уровень обслуживания.