'Чуйка' работает: как интуиция помогает Буткевичу предвидеть тренды в бизнесе и победы в спорте

Один из самых богатых бизнесменов Украины, совладелец АТБ, основатель BGV Group и один из крупнейших инвесторов военного времени Геннадий Буткевич считает, что интуиция – не менее ценный инструмент в бизнесе, чем аналитика и опыт. Именно она помогает миллиардеру чувствовать приоритеты раньше других, что стало залогом не только удачных бизнес-решений, но и точных прогнозов в мире спорта.

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О том, что его "чуйка" работает свидетельствует ряд "предсказаний" Геннадия Буткевича, которые уже сбылись и принесли пользу и самому бизнесмену, и Украине.

Так, еще в 2020 году в интервью Геннадий Буткевич назвал Александра Усика "украинским Мохаммедом Али". На тот момент подобное сравнение казалось слишком смелым. Но уже сегодня Усик — первый боксер в истории эпохи четырех поясов, который стал абсолютным чемпионом мира трижды: в крузервейте (2018) и дважды — в супертяжелом весе (2024, 2025).

Таким образом украинец Александр Усик стал первым боксером за 58 лет, которому удалось дважды завоевать титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Последний раз это сделал Мухаммеду Али в 1967 году. И сегодня сравнение Усика с Али является абсолютно очевидным.

Но это не единственное "пророчество" Буткевича относительно Усика, которое сбылось. Так миллиардер также предсказал, что Александр Усик еще покажет себя как и Майк Тайсон. И это предсказание также сбылось: последние бои Усика завершались эффектными нокаутами — так же как это делал британский чемпион.

Параллельно с предсказаниями в спорте Буткевич уже в 2015-2018 годах сделал стратегическую ставку на новое направление своего бизнеса, куда инвестировал немалые средства. По словам бизнесмена инвестиционной компании BGV Group Management, за 10 лет они вложили более 100 млн гривен в добывающее направление. И впоследствии это направление стало глобальным трендом, — инвестиции в украинские критические минералы, в частности редкоземельные элементы, на слуху уже длительное время. За 10 лет эта сфера — в центре внимания не только Украины, но и ЕС, Америки, Южной Кореи, Японии.

Один из ключевых проектов компании (BGV Graphite) сейчас получил статус стратегического для ЕС. Кроме того, ЕБРР подписал с BGV документы о стратегическом сотрудничестве в рамках украинского графитового проекта. Речь идет о создании горно-обогатительного комбината на базе Балаховского месторождения графитовых руд, а также строительстве завода по производству сферического графита (SPG) для литий-ионных батарей.

В своем интервью для Forbes Буткевич отметил, что он в выборе проектов для инвестирования, кроме цифр и аналитики, часто полагается также на интуицию.

И время доказывает: эта "чуйка" работает. В частности, с Усиком компания BGV и сам Буткевич в партнерстве уже 10 лет. И совместными усилиями увеличивают репутационные и финансовые капиталы свои и Украины.