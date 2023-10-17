В Ізраїлі загинули діти. Їх розстріляли та зарізали терористи. Тепер і в Палестині гинуть діти. Їх вбивають бомби та ракети, які скидають зі своїх сучасних літаків вправні ізраїльські пілоти. А до цього діти гинули в Україні. І продовжують гинути. Їх вбивали бомбами та ракетами, їх розстрілювали разом з батьками у власних автівках і домах.

А на росії діти не гинуть. І в ірані також. І не гинуть діти від бомб чи ракет у США. Хтось скаже, що не слід порівнювати такі різні країни. Хтось знайде в цьому прояв чергового заколоту рептилоїдів чи тайного світового уряду. Але єдиний висновок, який можна зробити, як мені здається, буде полягати в наступному: ти можеш бути великою терористичною державою, ти можеш бути великою розвинутою демократією, ти можеш бути закритим від світу релігійним анклавом. Але якщо ти хочеш, щоб твої діти не гинули, ти в жодному випадку не маєш бути маленькою і слабкою країною. Я думаю, що це єдиний висновок, який зробить світ.

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Ми входимо не в нову еру битви добра і зла. Ми входимо в епоху сили і агресії. І той, хто буде демонструвати поступки і йти на компроміси – той програє. Ви можете побудувати який завгодно надсучасний "залізний купол", але це лише тимчасово зменшить ризик. Ви можете підписати будь які меморандуми, але без власної сильної армії всі папірці не будуть варті нічого.

Якщо ви хочете, щоб ваших дітей не вбивали на фестивалях і не бомбили в драмтеатрах одних щитів і куполів буде недостатньо. Вам знадобляться мечі і ракети. Багато мечів та ракет.