Что такое ячейка: значение знают единицы

Богатый и благозвучный украинский язык имеет множество редкостных слов, которыми стоило бы обогатить свой словарный запас. Например, мало кто знает значение необычной лексемы "чарунка".

Видео дня

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, что ячейкой издавна называли "комірку". Но это не единственное значение слова.

Чарунка – это ячейка. По крайней мере, такое толкование является самым распространенным.

Словари дают и такое объяснение слова: комірка – это определенное углубление, гнездо или отверстие, расположенные в одной плоскости.

Например:

Збираючи з квітів пилок, бджоли відкладають його у чарунки стільників, де він піддається бродінню і збагачується ферментами.

Мандрівник помітив, що між кімнатами у давній фортеці була прихована вузенька чарунка.

Это слово известно также историкам и архитекторам. Римская чарунка – это вид аркады. К пилонам, конструктивно несшим аркады, приставлялись декоративные пилястры или полуколонны – таким образом создавался масштабный вид сооружения. Чарунки возникли в Древнем Риме. Обычно эти колонны увенчивал общий антаблемент, имевший визуально-тектоническое значение.

На площі збудували новий храм, увінчаний пілястрами, аркадами і чарунками.

Треба було десь сховатися від переслідувачів – Клавдій біг східцями, щоб швидше дістатися таємної чарунки.

Также OBOZ.UA рассказывал, что многие украинские слова просто не имеют соответствий в русском языке. Уникальной особенностью украинского языка является формирование названий мест и предметов. Детальнее о том, какие слова вряд ли поймет враг – читайте в материале.

Кроме того, OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский "зайти в тупик", когда речь совсем не о безвыходном положении.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.