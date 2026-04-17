Что сделать с лавандой, чтобы она пышно зацвела: действенная хитрость

Так же, как ваша кожа требует совершенно разного ухода в разное время года, лаванда требует тщательно продуманного и стратегического графика.

Видео дня

Правильная обрезка обеспечивает желаемый компактный рост, невероятно обильное цветение и долгую жизнь вашего любимого растения, пишет OBOZ.UA.

Март и апрель: время для кардинальных изменений

Это момент для основной обрезки. Срезайте до края древесины, точнее там, где уже стыдливо показываются первые зеленые побеги. Будьте смелыми, но не слишком агрессивными – помните золотое правило о старой древесине! Это весеннее пробуждение имеет решающее значение для формы растения.

Июнь и июль: летнее обновление

Как только ваша лаванда отцветет, наступает время для так называемой легкой обрезки. Мы осторожно удаляем те грустные, увядшие цветы и немного укорачиваем молодые побеги. Это именно тот момент, когда вы просто хотите освежить свой куст и сохранить его идеальную круглую форму.

Ноябрь: подготовка к красивому сну

Именно здесь мы становимся чрезвычайно нежными и снисходительными. Мы удаляем только последние увядшие цветы и формируем куст минимально, очень легко. Ваше растение быстро готовится к зиме и холодам, поэтому ему совершенно не нужны никакие стрессовые шоки.

Чего следует избегать? Резкой осенней обрезки! Если сильно обрезать лаванду поздней осенью, растение просто не успеет восстановиться до первых заморозков. Результатом может стать трагический конец прованской мечты в вашем дворе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.