Что сделать с гортензией, чтобы она зацвела еще пышнее в следующем году: простая задача

Если в вашем саду есть гортензии, сейчас самое время привести их в порядок. Владельцам этих растений рекомендуется выполнить ключевую задачу сейчас, чтобы помочь цветам зацвести еще пышнее в следующем году, но вам нужно быть бдительными, поскольку неправильная обрезка может испортить их.

Эксперт по садоводству Майкл Гриффитс объяснил, что есть один важный совет, который поможет при уходе за гортензиями. В недавнем посте в TikTok он рассказал, что некоторые сорта склонны к росту цветов на "старой древесине".

Если вы слишком сильно обрезаете гортензии, вы можете срезать как раз эти цветы, заложенные на будущее.

Итак, при работе с гортензиями крупнолистными и дуболистными нужно обрезать любые увядшие цветы, оставшиеся на растении. Садовод посоветовал обрезать стебли растения чуть выше пары здоровых почек.

Далее удалите один или два старых стебля у основания растения. Это поможет перенаправить энергию на более новые, здоровые стебли, стимулируя рост и цветение новых почек.

Удаление стеблей также даст место для новых с новыми бутонами гортензии, чтобы они могли расти в существующем пространстве.

Во время обрезки гортензий также нужно удалить все мертвые, поврежденные или слабые стебли. На самом деле, нужно быть осторожным, чтобы придать растениям "нежный вид".

Любое грубое обрезание может привести к потере цветов в следующем году, еще до того, как они начнут цвести.

Если вы заметили какие-либо повреждения растения морозом весной, обрежьте пораженные побеги чуть выше первой неповрежденной пары почек на здоровой древесине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить многолетние гортензии.

