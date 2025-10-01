Что приготовить на Покрову Пресвятой Богородицы: делимся рецептом казацкого кулеша
Покрова Пресвятой Богородицы в Украине – это очень важный праздник, который имеет духовные и исторические корни. Этот праздник символизирует веру, защиту и единство и готовить на этот праздник принято постные блюда, который готовили еще наши предки.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного казацкого кулеша, рецепт которого был опубликован на YouTube и он может быть главным блюдом на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Ингредиенты:
- 2 кг сала
- 2 кг щеки свиные
- 2 кг лопатки свиные
- 4 кг лука
- 4 кг моркови
- 4 кг пшена
- 15-40 яиц
- перец по вкусу
- соль по вкусу
- укроп по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреваем котел и добавляем нарезанные кусочки сала. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем нарезанные кусочки свиного мяса и все хорошо перемешиваем. Добавляем нарезанные кусочки свиной лопатки и все перемешиваем. Добавляем к мясу нарезанный лук, все хорошо перемешиваем и тушим 10-15 минут. Добавляем нарезанную морковь, тушим и периодически помешиваем. Все солим и перчим. Все заливаем водой, доводим до кипения и собираем "шум".
2. Постепенно солим кулеш и пробуем, чтобы не пересолить. Добавляем предварительно запаренное пшено и постоянно помешиваем. Когда пшено почти готово постепенно вливаем взбитые яйца и постоянно помешиваем.
В конце добавляем зелень и специи по вкусу!
