Что приготовить на Покрову Пресвятой Богородицы: делимся рецептом казацкого кулеша

Покрова Пресвятой Богородицы в Украине – это очень важный праздник, который имеет духовные и исторические корни. Этот праздник символизирует веру, защиту и единство и готовить на этот праздник принято постные блюда, который готовили еще наши предки.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного казацкого кулеша, рецепт которого был опубликован на YouTube и он может быть главным блюдом на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Ингредиенты:

2 кг сала

2 кг щеки свиные

2 кг лопатки свиные

4 кг лука

4 кг моркови

4 кг пшена

15-40 яиц

перец по вкусу

соль по вкусу

укроп по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреваем котел и добавляем нарезанные кусочки сала. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем нарезанные кусочки свиного мяса и все хорошо перемешиваем. Добавляем нарезанные кусочки свиной лопатки и все перемешиваем. Добавляем к мясу нарезанный лук, все хорошо перемешиваем и тушим 10-15 минут. Добавляем нарезанную морковь, тушим и периодически помешиваем. Все солим и перчим. Все заливаем водой, доводим до кипения и собираем "шум".

2. Постепенно солим кулеш и пробуем, чтобы не пересолить. Добавляем предварительно запаренное пшено и постоянно помешиваем. Когда пшено почти готово постепенно вливаем взбитые яйца и постоянно помешиваем.

В конце добавляем зелень и специи по вкусу!

