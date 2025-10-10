Видео дня
Что приготовить из лаваша для перекуса: самый простой рецепт блюда
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть основой для легких десертов, например "Наполеона".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками.
Ингредиенты:
- лаваш
- сосиски или куриное мясо
- сыр
- кетчуп или йогурт
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите сосиски, сыр, сверху соус, сверните.
2. Обжарьте на гриле или просто на сковороде и можно есть.
