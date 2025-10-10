Что приготовить из лаваша для перекуса: самый простой рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть основой для легких десертов, например "Наполеона".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками.

Ингредиенты:

лаваш

сосиски или куриное мясо

сыр

кетчуп или йогурт

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите сосиски, сыр, сверху соус, сверните.

2. Обжарьте на гриле или просто на сковороде и можно есть.

