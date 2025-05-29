Видео дня
Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого перекуса: самый простой рецепт вкусного блюда
Лаваш и тортилья – лучшие продукты для приготовления вкусны блюд для завтрака и перекуса. Из них очень быстро получится вкусная шаурма, а также трубочки с разными начинками и даже пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, овощей и тортильи для перекуса.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- зелень
- тортилья
- сыр
Способ приготовления:
1. Томаты обжариваем с обеих сторон и заливаем яйцами, посыпаем зеленью.
2. Накрываем лавашем и жарим 3-5 минут на невысоком огне, переворачиваем.
3. Добавляем сыр и складываем пополам, обжариваем с обеих сторон.
Разрежьте пополам и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: