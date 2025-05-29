Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого перекуса: самый простой рецепт вкусного блюда

Лаваш и тортилья – лучшие продукты для приготовления вкусны блюд для завтрака и перекуса. Из них очень быстро получится вкусная шаурма, а также трубочки с разными начинками и даже пироги.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, овощей и тортильи для перекуса.

Ингредиенты:

помидор

яйца

зелень

тортилья

сыр

Способ приготовления:

1. Томаты обжариваем с обеих сторон и заливаем яйцами, посыпаем зеленью.

2. Накрываем лавашем и жарим 3-5 минут на невысоком огне, переворачиваем.

3. Добавляем сыр и складываем пополам, обжариваем с обеих сторон.

Разрежьте пополам и можно есть!

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