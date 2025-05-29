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Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого перекуса: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Что приготовить из лаваша для сытного и быстрого перекуса: самый простой рецепт вкусного блюда

Лаваш и тортилья – лучшие продукты для приготовления вкусны блюд для завтрака и перекуса. Из них очень быстро получится вкусная шаурма, а также трубочки с разными начинками и даже пироги. 

Видео дня
Что приготовить из тортильи и лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, овощей и тортильи для перекуса. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • помидор
  • яйца
  • зелень
  • тортилья
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Томаты обжариваем с обеих сторон и заливаем яйцами, посыпаем зеленью.

Томаты с яйцами

2. Накрываем лавашем и жарим 3-5 минут на невысоком огне, переворачиваем.

Тортилья для блюда

3. Добавляем сыр и складываем пополам, обжариваем с обеих сторон.

Сколько готовить блюдо

Разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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