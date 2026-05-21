Что посадить возле клубники: урожай будет вдвое больше

Правильное соседство на грядке может существенно повлиять на урожай клубники. Некоторые растения помогают ягодам лучше расти, защищают их от вредителей, удерживают влагу в почве и привлекают полезных насекомых.

Перед посадкой стоит продумать не только место для самой клубники, но и культуры рядом с ней. OBOZ.UA рассказывает, какие растения стоит сажать возле клубничной грядки, а какие – только навредят.

Что посадить возле клубники

Чтобы клубника дала щедрый урожай, важно высаживать рядом культуры, которые не конкурируют с ней за питание, а наоборот – помогают грядке оставаться здоровой. Такие растения могут отпугивать вредителей, улучшать опыление или создавать для клубники более комфортные условия в жару.

Шпинат

Шпинат хорошо подходит для соседства с клубникой, ведь создает легкое притенение в жаркие дни. Это особенно полезно летом, когда почва быстро пересыхает, а ягоды могут страдать от чрезмерного солнца.

Кроме того, шпинат помогает дольше удерживать влагу в земле и частично сдерживает рост сорняков. Благодаря этому клубника получает более стабильные условия для развития.

Укроп

Укроп – еще один удачный сосед для клубники. Он привлекает полезных насекомых, в частности божьих коровок, бабочек и других опылителей. Божьи коровки особенно ценны на огороде, потому что поедают тлю. Такое соседство помогает естественным способом уменьшить количество вредителей без лишней химии.

Бархатцы

Бархатцы часто высаживают возле овощей и ягод именно из-за их сильного аромата. Для клубники они тоже могут быть полезными, ведь отпугивают белокрылку, тлю и нематод.

Эти цветы не только защищают грядку, но и делают ее более опрятной и яркой. Их можно сажать по краям клубничного участка или между рядами, если есть достаточно места.

Шалфей

Шалфей имеет выразительный аромат, который может "маскировать" запах клубники для части вредителей. Из-за этого насекомым сложнее находить ягоды. Такое соседство особенно полезно на участках, где клубника часто страдает от нападений вредителей. В то же время шалфей лучше не сажать слишком густо, чтобы он не затенял клубнику.

Тимьян

Тимьян содержит тимол – вещество с выраженным ароматом, которое действует как естественный репеллент для некоторых вредителей. Благодаря этому он может помочь защитить клубничные грядки.

Еще одно преимущество – он привлекает пчел. А чем лучше будет опыление, тем больше шансов получить крупные и равномерно сформированные ягоды.

Что нельзя сажать возле клубники

Есть культуры, которые лучше держать подальше от клубничных грядок. Они могут забирать из почвы много питательных веществ, привлекать вредителей или повышать риск распространения болезней.

Возле клубники не советуют сажать:

мяту;

помидоры;

баклажаны;

капусту.

Мята быстро разрастается и может вытеснять другие растения. Помидоры и баклажаны имеют общие с клубникой риски заболеваний, а капуста активно забирает питательные вещества из почвы. Из-за такого соседства клубника может расти слабее и давать меньше ягод.

