Что посадить возле гортензий: какие растения улучшат цветение

Гортензии будут выглядеть более роскошно в саду, если посадить рядом с ними правильных соседей. Такие растения могут привлекать опылителей, отпугивать часть вредителей, прикрывать почву или создавать нужную полутень.

Лучше всего рядом с гортензиями чувствуют себя культуры, которые любят подобные условия: влажную, но хорошо дренированную почву и мягкое освещение без палящего солнца. Эксперты рассказали, какие растения особенно хорошо подходят для такой посадки.

Алиумы

Декоративный лук, или алиум, прекрасно сочетается с гортензиями благодаря крупным шаровидным соцветиям.

Еще одно преимущество аллиумов – они привлекают опылителей. Кроме того, из-за характерного запаха луковичных эти растения могут частично отпугивать оленей, тлю и некоторых других вредителей. Алиумы любят хорошо дренированную почву, поэтому их следует сажать там, где у гортензий не застаивается вода.

Астильба

Астильба – один из лучших вариантов для гортензий, которые растут в полутени или тени. Ее пушистые соцветия красиво контрастируют с крупными шапками гортензий, а многообразие оттенков – от белого до розового, красного и фиолетового – позволяет создать очень нежную композицию.

К тому же астильба неприхотлива, хорошо растет во влажной почве и не требует сложного ухода.

Самшит

Самшит добавляет посадкам структуры и аккуратности. Его часто используют как низкую живую изгородь или зеленую рамку для гортензий. Благодаря плотной кроне он создает красивый фон, на котором крупные соцветия гортензий выглядят более выразительно.

Самшит медленно растет, долго живет и не требует слишком сложного ухода. Он особенно уместен в классических садах, где нужна четкая форма и декоративность не только летом, но и в межсезонье.

Бегонии

Бегонии хорошо подходят для тенистых участков, поэтому их можно высаживать возле гортензий, которые не любят прямого солнца. Они имеют яркие цветы разных оттенков и помогают заполнить нижний ярус клумбы.

Такие растения неприхотливы и добавляют цвета там, где другие цветы могут плохо цвести из-за недостатка света.

Папоротники

Папоротники не цветут, но прекрасно дополняют гортензии декоративной листвой. Их ажурная зелень создает мягкий фон и добавляет саду естественности. Особенно хорошо смотрятся рядом с гортензиями в тенистых или полутенистых уголках.

Еще одно преимущество папоротников в том, что они остаются декоративными даже тогда, когда гортензии не цветут. Благодаря этому клумба не выглядит пустой после завершения основного сезона цветения.

Герань Rozanne

Герань Rozanne цветет с начала лета до осени, поэтому хорошо поддерживает декоративность клумбы в течение длительного времени. Ее сине-фиолетовые цветы красиво сочетаются с белыми, розовыми и голубыми гортензиями.

Эта герань может выполнять роль почвопокровного растения. Если высадить ее массивом, она поможет приглушить рост сорняков и закрыть пустые места между кустами.

Спирея

Спирея с белыми или розовыми соцветиями может стать хорошим фоном для гортензий. Она привлекает бабочек и помогает оживить сад, а высокие сорта способны создать легкое притенение для гортензий, которые не любят слишком яркого солнца.

Особенно уместно сажать спирею позади или сбоку от гортензий. Так она не будет перекрывать основные кусты, но придаст композиции объем и естественную многослойность.

Чистец шерстистый

Чистец шерстистый ценят за мягкие серебристые листья. Он хорошо работает как почвопокровное растение и красиво подчеркивает насыщенную зелень гортензий.

Это растение выдерживает различные условия освещения – от солнца до полутени. Оно быстро разрастается и заполняет пустые места между кустами, поэтому клумба выглядит более плотной и ухоженной.

