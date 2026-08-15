Что посадить под яблоней от муравьев и тли: названо ароматное растение

Муравьи сами по себе не поедают яблоню, однако их появление часто связано с тлей. Эти мелкие вредители высасывают соки из молодых листьев и побегов, а взамен выделяют сладкую падь, которой питаются муравьи.

Видео дня

Из-за этого муравьи фактически "ухаживают" за тлей: защищают её от естественных врагов и могут переносить на другие части дерева. Если колония быстро разрастается, листья начинают скручиваться, молодые побеги ослабевают, а часть завязи может осыпаться. OBOZ.UA рассказывает, что один из способов сделать приствольный круг менее привлекательным для насекомых – высадить рядом растения с сильным запахом.

Какое растение выбрать

Часто под плодовыми деревьями сажают бархатцы, однако их аромат не всегда достаточно выражен. Сильнее пахнет болотная мята, или пеннироял.

Ее листья содержат эфирные масла с резким мятно-камфорным ароматом. Такой запах может сбивать муравьёв с привычных маршрутов и затруднять им доступ к стволу.

Вокруг молодой яблони можно разместить несколько кустиков, но не вплотную к стволу. Важно оставить свободной корневую шейку и не создавать слишком густых зарослей.

После полива или легкой обрезки растение пахнет сильнее. В то же время рассчитывать только на мяту не стоит – она скорее отпугивает насекомых и дополняет другие способы защиты.

Как ухаживать за мятой

Болотная мята любит влажную почву и в жару нуждается в регулярном поливе. Она способна довольно быстро разрастаться, поэтому её удобно высаживать в ёмкости без дна или ограничивать корни бордюрной лентой.

Побеги можно время от времени подрезать. Это помогает сформировать более густой куст и стимулирует появление молодых листьев с выраженным ароматом.

Если тля уже появилась

При большом количестве вредителей одного ароматного растения будет недостаточно. Тлю можно смыть с побегов струей воды, а сильно поврежденные верхушки удалить.

Также стоит регулярно убирать опавшие и перезрелые яблоки, которые дополнительно привлекают муравьев. Если насекомые постоянно поднимаются по стволу, можно использовать ловчие пояса, следуя инструкции и не нанося липкие вещества непосредственно на кору.

Важно помнить, что болотную мяту не используют как обычную пищевую мяту. Она содержит вещества, которые могут быть токсичными, поэтому её не стоит добавлять в чай или блюда и лучше высаживать подальше от мест, доступных маленьким детям и домашним животным.

Таким образом, ароматная мята может стать дополнительным природным барьером для муравьев, но наилучший результат дает только в сочетании с борьбой с тлей и регулярным уходом за яблоней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать лаванду, чтобы она зацвела во второй раз.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.