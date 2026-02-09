Что означали автомобильные номера в СССР: сейчас вызывают смех

Современный водитель может заказать себе номера практически с любым словом и сделать свою машину максимально индивидуальной. В СССР такой возможности не было, но смешные и забавные номерные знаки все же попадались.

Видео дня

Государственная автомобильная инспекция Союза выдавала номера в строгой привязке к месту регистрации транспортного средства. Остальные буквы порой сами собой складывались в короткие слова, часть из которых балансировала на грани цензурности. Издание "Телеграф" рассказало, какими были номерные знаки в СССР в целом и в УССР в частности, а также какое значение они имели.

Что известно об автомобильных номерах в СССР

Первые регистрационные номера появились в Советском Союзе еще в 1931 году. До самого распада СССР в 1991-м формат номеров неоднократно менялся. Причинами этого становились различные обстоятельства – присоединение новых территорий, административные реформы и ликвидация или создание отдельных субъектов "сверхдержавы".

С начала 1960-х годов наиболее распространенными стали черные номерные знаки с четырьмя цифрами и тремя белыми буквами. Передний номер имел прямоугольную форму, а задний – квадратную. Для военной техники и прицепов использовались знаки с двумя буквами. Уже в 1980-х годах начали массово выдавать номера белого цвета.

Часто попадались и такие номерные комбинации, которые сегодня могут вызвать улыбку или даже смех. Например, в Ленинградской области можно было увидеть номера с буквами "ЛОХ". Существовали также знаки с комбинацией "ОГО", которые, в частности, появились в фильме "Бриллиантовая рука".

Какими были номера в Украинской ССР

Автомобильные номера советского периода на территории Украины, как и в других республиках Союза, начинались с определенной буквы или букв, указывающих на регион регистрации.

Так, комбинация "ДНР" использовалась на Днепропетровщине.

В Харьковской области выдавали номера с буквами "ХАЧ".

На Полтавщине встречались номерные знаки с комбинацией "ПОХ".

Сумской области соответствовали номера с буквами "СУР".

А на Донетчине использовались номерные знаки с обозначением "ДОХ".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР вывешивали продукты в сумке за окно – странная привычка имела весьма практическое значение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.