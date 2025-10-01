Что означает статус 'в розыске ТЦК' и как с него сняться: детальное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая продлена до 5 ноября 2025 года. Согласно действующему законодательству, на службу призываются граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако по разным причинам многие могут оказаться в списке разыскиваемых Территориального центра комплектования и социальной поддержки. OBOZ.UA рассказывает, что означает статус "в розыске ТЦК" и как с него сняться.

Розыск ТЦК – это официальный статус, который предоставляется военнообязанным мужчинам, подлежащим мобилизации или призыву, но избегающим выполнения своих обязанностей.

Юристы компании INSEININ объясняют, что розыск ТЦК не является уголовным преследованием, а выступает административным инструментом, который должен обеспечить явку гражданина в центр комплектования и выполнения воинского долга.

В то же время этот статус существенно ограничивает права и возможности уклонистов и может стать основанием для их задержания полицией и принудительной доставки в ТЦК.

Основаниями для объявления в розыск являются:

игнорирование повестки или вызова в ТЦК;

отказ от обновления военно-учетных данных;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

нарушение административных норм воинского учета (ст. 210, 210-1 КУоАП);

избежание мобилизации.

Согласно информации от ТЦК, если повестка вручена лично, а военнообязанный не явился в течение трех дней, его могут объявить в розыск. В то же время в случае болезни или других подтвержденных документально обстоятельств розыск откладывается.

Как проверить, объявлен ли вы в розыск ТЦК:

подать официальный запрос в ТЦК (или позвонить туда);

обратиться в полицию;

лично посетить ТЦК;

проверить информацию в приложении Резерв+.

Что делать, если вы в розыске:

Военнообязанные, объявленные в розыск, сталкиваются с рядом ограничений, среди которых:

трудности с оформлением паспортных документов за рубежом;

проблемы с поступлением в вузы;

невозможность получить бронирование по предприятию;

запрет перерегистрации транспорта в сервисных центрах МВД или через "Дію";

невозможность сняться с регистрации места жительства.

В таком случае юристы советуют прежде всего выяснить причину внесения в списки розыска.

Как сняться с розыска ТЦК

Чтобы отменить статус розыска, необходимо закрыть административное дело, или оплатить штраф за нарушение воинского учета. После этого лицо снимают с розыска, а в приложении Резерв+ исчезает отметка о нарушении.

Если штраф не уплачен, придется лично явиться в ТЦК с постановлением об админвзыскании. В таком случае работник ТЦК снимет отметку после получения подтверждения от полиции.

Согласно законопроекту №12093, процедуру можно будет пройти дистанционно. Если лицо подаст заявление с признанием вины (лично, по почте или через Резерв+), протокол составлять не будут.

После рассмотрения заявления ТЦК будет назначать штраф от 17 тыс. грн. Его можно будет оплатить со скидкой 50%, если сделать это в течение 10 дней. Общий срок уплаты – 30 дней.

Напомним, штраф от ТЦК могут удвоить. После наложения штрафа территориальным центром комплектования лицо имеет десять дней, чтобы либо его оплатить, либо обжаловать. В случае бездействия – сумма штрафа автоматически удваивается.

