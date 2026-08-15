Что означает маленький треугольник на этикетке одежды: никогда не стирайте ее с использованием этого средства

Небольшие этикетки с инструкциями по уходу, спрятанные в швах, фактически являются инструкцией по эксплуатации вашей одежды, и их проверка перед стиркой может стать решающим фактором.

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В них подробно описан самый безопасный способ стирки каждого изделия: от правильной температуры и цикла стирки до того, можно ли сушить его в сушильной машине, нужно ли сушить на воздухе и следует ли держать его подальше от горячего утюга, пишет OBOZ.UA.

Если их проигнорировать, то вы, по сути, будете действовать наугад, что может привести к выцветанию, повреждению ткани, потере формы, – проблем, которые зачастую носят постоянный характер и обходятся гораздо дороже, чем потратить несколько секунд на то, чтобы сначала прочитать этикетку.

Учитывая это, убедитесь, что вы не пропустили крошечный символ, о котором многие забывают. Если вы заметили треугольник с крестиком, избегайте любых средств, содержащих отбеливатель.

Вам следует избегать продуктов, содержащих хлорный отбеливатель (гипохлорит натрия), а также многих продуктов, содержащих кислородный отбеливатель, или даже тех, на упаковке которых нет четкой надписи об этом веществе.

Пренебрежение этим может привести к потере цвета, пятнистому выцветанию, ослаблению волокон и повреждению логотипов и отделки. Поэтому, хотя эти проверки могут добавить несколько минут к вашей рутине, они абсолютно стоят усилий.

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