Что необходимо сделать после появления щенка в вашем доме: важные задачи

Ветеринар очертил девять важнейших вещей, которые каждый владелец домашнего животного должен сделать сразу после того, как принесет домой своего драгоценного щенка.

По словам Джен Вормлитон, руководительницы ветеринарной службы в Animal Friends, первые несколько месяцев жизни щенка являются критическим периодом для формирования поведения, привычек и долгосрочного здоровья, пишет Express.

Сосредоточение на нескольких фундаментальных вещах может помочь владельцам предотвратить распространенные ранние ошибки.

Узнайте о стадии развития вашего щенка до его появления

К восьми неделям большинство щенков уже отлучены от груди, они исследуют мир и готовы к обучению. Важно уточнить точный возраст вашего щенка у заводчика или в центре приюта, чтобы вы понимали, что ему нужно, когда он вернется домой. Это также позволяет вам уверенно организовывать такие вещи, как дрессировка, кормление и ранние процедуры.

Немедленно запишитесь на прививки, обработку от блох и глистов

Если ваш щенок не получил начальных прививок, запишитесь на прием, как только он переступит порог вашего дома. Делайте повторные прививки каждые 2-4 недели, а также регулярно обрабатывайте его от блох и глистов. Эти предварительные меры помогают защитить его, пока он взрослеет и осваивает новую среду обитания.

Зарегистрируйтесь у ветеринара

Прежде чем щенок прибудет домой, зарегистрируйте его у ветеринара, чтобы быть готовым к регулярному уходу, руководству и чрезвычайным ситуациям. Если вы усыновляете щенка, он уже должен был пройти медицинскую оценку и вакцинацию, но все же стоит понимать постоянные обязанности, чтобы вы были готовы к будущему путешествию.

Начните социализацию с первого дня

Щенки в возрасте от восьми до двенадцати недель похожи на крошечные губки. Это идеальное окно для мягкого знакомства с новыми людьми, звуками, предметами и ежедневными прикосновениями. Если они еще не полностью вакцинированы, выносите их на улицу, чтобы они могли безопасно наблюдать за миром вокруг. Этот скромный ранний опыт помогает развить уверенного, собранного щенка.

Установите простой туалетный режим

Первым делом утром, после дневного сна, еды и игры, а также примерно каждый час между ними, отводите щенка в туалет. Каждый раз выбирайте одно и то же место, например, клочок травы, и вознаграждайте его, когда ему удается. Небольшие движения часто дают отличные результаты.

Начните легкую тренировку с первого дня

Вы можете начать обучать щенка основным командам, как только он придет домой. Короткие занятия с лакомством и похвалой помогут ему овладеть умением сидеть, подходить и вежливо принимать лакомство. Пусть это будет весело, расслабленно и завершайте на позитивной ноте.

Предлагайте жевательные конфеты, чтобы перенаправить кусание

Прорезывание зубов происходит рано, и эти маленькие зубки могут быть острыми, как бритва. Имейте под рукой несколько безопасных игрушек для жевания и заменяйте их, когда ваш щенок начинает грызть руки или одежду. Это показывает ему, что нужно жевать, и помогает облегчить боль в деснах.

Ограничьте прогулки, пока они не будут полностью вакцинированы

После того, как ваш щенок получит прививку, начните с коротких, спокойных прогулок. Перед этим выходите на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и увидеть все вокруг, не рискуя заражением.

Установите ежедневный распорядок дня на ранней стадии

Кормление, перерывы в туалете, дневной сон, игры и дрессировка лучше всего работают, когда они происходят примерно в одно и то же время каждый день. Простой распорядок дня помогает вашему щенку чувствовать себя в безопасности и упрощает обучение для вас обоих.

