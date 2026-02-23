Что необходимо сделать до Ретроградного Меркурия 26 февраля: иначе будут проблемы

Ретроградный Меркурий обычно становится виновником недоразумений, технических осложнений и эмоциональных потрясений. Но вместо того, чтобы ждать хаоса, мы можем элегантно его избежать.

Астрологи предупреждают, что некоторые вещи мы должны успеть сделать именно до 26 февраля, чтобы с нами не случилось еще больше проблем, когда начнет править Ретроградный Меркурий, пишет OBOZ.UA.

Проведите долгожданные разговоры

Ретроградный Меркурий имеет целью овладеть коммуникацией, поэтому неудивительно, что именно в этой сфере он чаще всего проявляется. Если вы откладывали важный разговор, сейчас самое время. Невысказанные мысли, как правило, возвращаются к вам как эхо во время ретроградного движения, часто более громкие и менее дружественные.

Приведите в порядок свои гаджеты

Технологии и Меркурий символически связаны, поэтому в этот период мы еще чаще сталкиваемся с ними. Зависшие экраны и потерянные файлы могут стать настоящей проблемой. Вместо того, чтобы паниковать и обновлять свои программы, принимайте меры предосторожности.

Обновите свои устройства, создайте резервные копии фотографий и важных документов, а также убедитесь, что ваши пароли безопасно хранятся.

Не откладывайте важные решения на потом

Если вы думаете о подписании контракта, совершении крупной покупки или принятии важного делового решения, попробуйте сделать ключевые шаги до 26 февраля. Ретроградное время не является абсолютным запретом на новые начинания, но оно может повернуть все не в вашу сторону.

Не возвращайтесь к прошлому без причины

Прежде чем возвращаться к старым моделям поведения, спросите себя, действительно ли вы их переросли. Иногда общение с бывшим партнером – это лишь проверка, действительно ли вы закрыли дверь. Если вы не совсем уверены, лучше подождать.

Замедлите темп

В мире, где все вращается со скоростью света, ретроградный Меркурий почти напоминает о том, что не всегда нужно спешить. Задержки в движении, перенесенные встречи и отмененные планы могут быть возможностью глубоко вдохнуть. Выберите гибкость вместо разочарования.

Проверьте детали путешествий

Если вы запланировали поездку на конец февраля или начало марта, тщательно проверьте свои бронирования. Проверьте даты, время и места. Небольшая ошибка может означать большой беспорядок. Это не означает, что вам нужно отменить свои планы, просто будьте особенно осторожны.

Не драматизируйте каждую ошибку

Одна из самых больших ловушек ретроградного Меркурия – коллективная паника. Каждый потерянный ключ, каждое неправильно направленное электронное письмо становится доказательством того, что началась целая эра. Но правда проще. Ошибки случаются даже без планетарных сдвигов.

