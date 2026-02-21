Что нельзя сажать возле капусты: худшие растения-соседи
Трудно представить украинскую кухню без капусты – ее квасят, кладут в борщ, в нее заворачивают голубцы. Именно поэтому капуста является одним из главных овощей, которые мы выращиваем на собственных огородах.
Однако то, насколько щедрым будет урожай, зависит не только от плодородной почвы и ухода, но и от растений, которые вы высадите рядом. Оказывается, капуста капризна в выборе "соседей" и с некоторыми растениями категорически не ладит. Какого соседства стоит избегать, рассказало издание Interia Kobieta.
Правила выращивания капусты
В целом капуста является довольно простой в выращивании культурой, однако ей все же нужно обеспечить определенные условия. Овощ любит плодородную, рыхлую почву с уровнем pH от 6,5 до 7,5. Место для посадки должно быть хорошо освещенным и очищенным от сорняков. Оптимальный коридор температур для нее колеблется в пределах 15-20 градусов.
Ранние сорта капусты обычно высаживают в первой половине апреля, среднеранние – в мае, а среднепоздние и поздние – с середины мая до середины июня. Для озимых сортов идеальным временем считается граница сентября и октября.
Рассаду рекомендуют сажать на расстоянии 30-60 см друг от друга – все зависит от сорта. Планируя грядки, для капусты стоит выделить больше места: пространство – это гарантия того, что головки будут развиваться свободно и полноценно.
Идеальные соседи для капусты
Кроме агротехнических требований, получить богатый урожай помогают растения-спутники. Они обогащают землю веществами, нужными капусте, и отпугивают вредителей. Вот список лучших соседей для капусты:
- фасоль;
- огурцы;
- свекла;
- сельдерей;
- картофель;
- чеснок;
- лук.
Эти овощи будут поддерживать друг друга. Фасоль притенит капусту от слишком палящего солнца, огурцы создадут своеобразный барьер от слизней, сельдерей будет стимулировать развитие корневой системы, а лук и чеснок своим запахом будут отпугивать вредителей.
Рядом с капустой также полезно сеять укроп, тимьян, розмарин, кориандр, мяту и ромашку. Эти травы привлекают полезных насекомых и прогоняют незваных гостей. В свою очередь календула и бархатцы не только украсят огород, но и заставят нематод, тлей, муравьев и капустного билана обходить ваши грядки десятой дорогой.
Кого капуста не терпит по соседству
Некоторые растения не способны "договориться" с капустой. К худшим вариантам соседства относятся:
- помидоры;
- салат;
- клубника.
Помидоры рядом с капустой – это всегда жесткая конкуренция за воду и питательные вещества. Более того, эти овощи будут блокировать рост друг друга, а еще такой дуэт будет притягивать вредителей как магнит. Также капуста может подавлять развитие салата, а клубника в такой компании будет давать значительно худший урожай.
